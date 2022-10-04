美中情局局长：事实证明，中俄无上限的友谊也有一些限制

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美国中情局局长伯恩斯（William Burns）在哥伦比亚广播公司（CBS）10月3日播出的专访中表示，俄罗斯总统普京被逼到墙角，就会表现得“危险和不顾后果”。

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为纪念中情局成立75周年，CBS《晚间新闻》节目的主播奥唐奈(Norah O'Donnell)近日前往中情局所在地对伯恩斯进行了专访。

鉴于俄乌战事发展及其所带来的影响，伯恩斯在采访中谈到：“他（普京）必须关注，不仅仅是乌克兰战场上发生的事情，还有国内发生的事情和国际上发生的事情”。伯恩斯续称：“去年2月，就在战争开始之前，他站在习近平身边，他们宣布了一种无上限的友谊。嗯，事实证明，这种友谊有一些限制。”

伯恩斯称 : “中方已经控制了他们对俄罗斯在这场战争中的行为的热情。他们还没有提供普京一直在寻找的那种军事支持。因此，他（普京）必须对他所看到的情况感到不安。”伯恩斯补充说：“但他也对自己的判断充满信心。他相信自己比任何人都强硬。”

面对奥唐奈评论称“你说得好像他更危险一样”，伯恩斯说：“普京被逼到墙角，普京觉得自己背靠着墙，可以不顾一切地危险和不顾后果。我们看到了他在战前所做的有缺陷的假设，我认为他现在把他的评估建立在同样有缺陷的假设上，他认为他可以与乌克兰人、与美国、与西方硬撑下去。”

至于北京方面对这场战争的关注程度，伯恩斯说，他认为中国领导人习近平“正像鹰一样盯着乌克兰发生的事情”。伯恩斯称 : “我认为他在某种程度上已经被俄罗斯军队的糟糕表现弄清醒了”。他续称：“中国领导人也在关注当你发动入侵，而你所入侵的人民也以极大的勇气和韧性进行抵抗时会发生什么”。

伯恩斯在采访中说：“习主席当今坚持认为，虽然他坚定地致力于统一，换句话说，实现对台湾的控制，但他更倾向于寻求不使用武力的手段来实现这一目标”。

伯恩斯续称：“但他也指示他的军队，我们知道，最迟在2027年准备好成功入侵台湾的行动。因此，现实是，至少在我们看来，越是进入这十年，潜在冲突的风险就越大”。

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