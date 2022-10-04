自9月21日以来，逾20万俄国公民入境哈萨克斯坦

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哈萨克斯坦内务部部长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫（Marat Akhmetzhanov）10月4日出席政府工作会议后接受媒体采访时，谈及了有关俄国公民入境哈萨克斯坦的最新统计数字。

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据哈通社报导，面对当天记者提问“自9月21日以来，有多少俄国公民来到哈萨克斯坦？又有多少人离开了？”，阿赫梅特詹诺夫周二表示，从俄罗斯涌向哈萨克斯坦的人流已于昨日开始放缓，并回归正常水平。

阿赫梅特詹诺介绍说：“超过20万俄国公民入境我国。到目前为止，其中14.7万人已经离开了。俄方宣布局部动员令后的头几天，哈俄边境确实出现了交通拥堵。但从昨日开始，入境人数恢复了正常。昨天，超 7000名俄国公民入境，近11000 名俄国公民离境。移民形势处在控制中。”

阿赫梅特詹诺指出，哈俄两国边境出入自由，双方对公民过境没有任何限制。

此前，阿赫梅特詹诺夫9月27日表示，俄罗斯当局对该国公民发布的动员入伍征召令，并不构成将为逃避动员令而进入哈萨克斯坦的俄罗斯公民遣送回国的法律依据。

另据哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛（Baghdat Mussin）介绍，自9月21日以来，约7万名俄国公民获得了非居民个人身份识别码。

穆辛说，这项措施有助于对哈国境内外国公民活动实施有效监管。个人身份识别码只是个人身份识别工具，并不证明持有人获得了哈萨克斯坦国籍。

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