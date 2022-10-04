莫迪与泽连斯基通话：重申尊重所有国家主权和领土完整的重要性

印度/乌克兰/俄罗斯

自新德里方面消息，印度总理莫迪（Narendra Modī）10月4日与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）进行了通话。莫迪表示，俄乌冲突不可能有军事解决办法，同时还强调危及核设施可能会造成灾难性后果。

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据印度总理府介绍，“两位领导人讨论了乌克兰境内正在发生的冲突。总理再次呼吁尽早停止敌对行动，并需要走对话和外交的道路。他表示，他坚信冲突不可能有军事解决办法，并表示印度愿意为任何和平努力作出贡献。总理还重申了尊重《联合国宪章》、国际法以及所有国家的主权和领土完整的重要性。”

据悉，莫迪还向泽连斯基强调了印方对包括乌克兰在内的核设施的安全和安保的重视。他强调，核设施的危险可能对公众健康和环境产生深远的灾难性后果。据印方介绍，“两位领导人还谈到了双边合作的重要领域，这是他们2021年11月在格拉斯哥的最后一次会晤的后续”。

此前，莫迪9月16日在与俄总统普京举行会谈时当面表示：“如今的时代并不是战争时代，这一点我已经在电话中与你谈过了”。他补充说，粮食、化肥和燃料安全是目前世界的主要关切。普京当时回应称，他理解莫迪对俄乌冲突的担忧，并表示俄方“希望并将尽一切努力”尽快结束这场冲突。

据乌克兰总统府介绍，泽连斯基在谈话中向莫迪强调了在俄罗斯侵略乌克兰的背景下加强乌克兰-印度伙伴关系的重要性。两国领导人在通话中还讨论了俄罗斯在乌克兰暂时被占领的领土上举行所谓的公民投票的问题。

泽连斯基指出，“侵略者旨在试图非法吞并乌克兰领土的所有决定都是无效的，不会改变现实。”

泽连斯基强调，在这种情况下，乌克兰不会与俄罗斯现任总统进行任何谈判，并指出“我们国家一直致力于通过对话和平解决问题”。

泽连斯基说：“然而，俄罗斯并不支持对话，而是提出最后通牒，故意破坏这一进程。在我在联合国大会会议上的发言中，我概述了我们明确的和平方案。我们准备与我们的伙伴一起努力实现它。”

泽连斯基在通话中感谢印度对乌克兰主权和领土完整的支持，还强调了印度领导人最近关于“如今的时代并不是战争时代”的声明的重要性。他谈到，印度政府和私营部门向乌克兰提供了大量人道主义援助。

据了解，两国领导人还分别讨论了全球粮食安全问题。泽连斯基指出：“我们国家准备继续充当世界粮食安全的保障者。在这方面，整个国际社会，特别是印度，对进一步实施粮食倡议的支持是很重要的。”双方并对核安全问题给予了“充分关注”。

乌方介绍称，在谈话中，双方注意到相互存在利益深化乌克兰-印度的定期全面接触，以及执行全面伙伴关系的双边关系议程上的任务。

泽连斯基再次邀请莫迪访问乌克兰。

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