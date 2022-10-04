2022年诺贝尔物理学奖揭晓：三位科学家共同获奖

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瑞典皇家科学院10月4日宣布，将2022年诺贝尔物理学奖授予法国物理学家阿兰·阿斯佩（Alain Aspect）、美国理论和实验物理学家约翰·克劳泽（John F. Clauser） 和奥地利物理学家安东·塞林格（Anton Zeilinger），以表彰他们为纠缠光子实验、证明违反贝尔不等式和开创性的量子信息科学所作出的贡献。

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瑞典皇家科学院通过声明表示：“阿兰·阿斯佩、约翰·克劳泽和安东·塞林格分别利用纠缠的量子态进行了突破性的实验，其中两个粒子即使被分开也表现得像一个整体。他们的成果为基于量子信息的新技术扫清了道路。”

诺贝尔基金会的推特账户写道：“2022年物理学奖得主对实验工具的开发，为量子技术的新时代奠定了基础。能够操纵和管理量子态及其所有层级的属性，使我们能够获得具有意想不到潜力的工具。”

诺贝尔基金会补充说：“目前正在进行密集的研究和开发，以利用单个粒子系统的特殊属性来构建量子计算机，改善测量，建立量子网络和建立安全的量子加密通信。”

奥地利物理学家塞林格在得知自己获奖后表示：“这个奖项是对年轻人的鼓励——如果没有多年来与我合作的100多名年轻人，获得这个奖项是不可能的。”

法国物理学家阿斯佩指出，面对世界各地不断高涨的民族主义，获奖科学家们的国际组成是一个重要的信号，他敦促科学界反对民族主义。

阿斯佩在接受诺贝尔基金会的电话采访时说：“当......民族主义正在许多国家占据主导地位的时候，科学家们保持他们的国际社会是非常重要的。”

截至目前，诺贝尔物理学奖已颁发过115次，其中47次授予单一获奖者，32次由两位获奖者分享，36次由三位获奖者分享。获奖者将获得一份证书、金质奖章和奖金。2022年诺贝尔奖各个奖项的奖金是1000万瑞典克朗。

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