三位科学家分享2022年诺贝尔化学奖，其中一人二次获奖

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瑞典皇家科学院10月5日宣布，将2022年诺贝尔化学奖授予美国化学家卡罗琳·贝尔托西（Carolyn Bertozzi）、丹麦化学家摩顿·梅尔达尔（Morten Meldal）和美国化学家卡尔·巴里·夏普莱斯（K. Barry Sharpless），以表彰他们对点击化学和生物正交化学发展作出的贡献。三人将共同分享1000万瑞典克朗的奖金。

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诺贝尔委员会通过声明介绍称：“2022年的诺贝尔化学奖是关于使困难的过程变得更容易。巴里·夏普莱斯和摩顿·梅尔达尔为一种功能性的化学形式——点击化学奠定了基础，在这种化学中，分子构件可以快速有效地结合在一起。卡罗琳·贝尔托西将点击化学带到了一个新的层面，并开始在生物体内利用它。”

据介绍，长期以来，化学家们一直被构建越来越复杂的分子的愿望所驱动。在医药研究中，这往往涉及到人工重新创造具有药用价值的天然分子。这导致了许多令人钦佩的分子构造，但这些构造通常都很耗时，而且生产成本很高。

诺贝尔化学委员会主席约翰·奥奎斯特（Johan Åqvist）表示：“今年的化学奖涉及的是不要把事情搞得过于复杂，而是用容易和简单的东西来工作。”他指出：“即使采取简单的路线，也可以制造出功能分子”。

值得一提的是，获奖人之一的美国化学家巴里·夏普莱斯在2001年已经因手性催化氧化反应获诺贝尔化学奖，今年是他第二次摘得诺贝尔化学奖桂冠。这使他成为史上第五位两次获得诺贝尔奖的人。

此前，“梅开二度”的诺贝尔化学奖得主仅有英国生化学家弗雷德里克·桑格（Frederick Sanger）一人，他于1958年、1980年两次获奖；在物理学奖领域，美国物理学家约翰·巴丁（John Bardeen）曾两次获奖；居里夫人则分别获得物理学奖和化学奖。

美国化学家贝尔托西则是今年迄今为止获得表彰的七位诺贝尔奖获得者中唯一的女性。她得知获奖消息后向诺贝尔奖委员会表示：“这对我来说是一个机会，可以认可我的实验室的这么多学员在过去25年里所做的所有工作，并反思我是多么幸运，与他们一起分享庆祝。”

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