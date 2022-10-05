乌军挺进卢甘斯克地区 克宫拒绝澄清其已吞并地区的边界

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据10月5日出现在社交媒体的图片显示，乌克兰部队越过临近的顿涅茨克地区后，至少进入了卢甘斯克地区的一个村庄。一张照片显示，在卢甘斯克地区内的赫雷基夫卡（Hrekivka）村，一支乌军部队在当地的路标前合影。乌克兰卢甘斯克地区军事行政长官海岱(Serhiy Hayday)周三在国家电视台上表示，对受俄方控制的卢甘斯克地区的“去占领化”已经开始。

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在俄方强行吞并卢甘斯克等四个乌克兰地区后，卢甘斯克被克里姆林宫宣称是俄罗斯领土。但最近几天，乌军在哈尔科夫和顿涅茨克成功进攻的基础上，从几个方向接近该地区。

社交媒体上出现的视频还显示，乌军出现在顿涅茨克地区的特尔尼镇（Terny），距离卢甘斯克的克雷明纳镇（Kreminna）约20公里，分析人士认为，目前俄方在顿涅茨克和哈尔科夫地区都失去了阵地，该镇是一条关键的防线。

此外，乌克兰卢甘斯克地区军事行政长官海岱(Serhiy Hayday)当天在国家电视台上表示，对受俄方控制的卢甘斯克地区的“去占领化”已经开始。海岱补充说：“几个定居点已经从俄罗斯军队、从俄罗斯占领者手中解放出来了”。

海岱说：“所有这些（俄方）士兵都意识到，反击只是不可避免的，他们正在被打败。”亲俄官员和宣传人员周一表示，在周末收复东部关键城市顿涅茨克州的红利曼后，乌军继续反攻，向卢甘斯克州推进。

俄罗斯几乎控制了整个卢甘斯克地区。乌军在9月底曾收复了卢甘斯克的比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）。海岱周三敦促今年早些时候逃离家园的卢甘斯克居民不要试图返回。

海岱说：“我想向大家呼吁，首先，不要急于求成，不要急于带东西回来。我们会让你们知道，你们究竟何时何地可以回来。因为乌克兰武装部队有必要进一步移动前线，只有这样才有可能进入某些定居点。领土必须进行排雷。”他还敦促卢甘斯克被占领地区的居民尽量撤离到远离前线的地方，或者呆在避难所里。

据美国有限电视新闻网（CNN）报导，当被问及根据克里姆林宫新签署的声称非法吞并的文件应如何界定赫尔松和扎波罗热地区的边界时，俄总统新闻秘书佩斯科夫没有给出具体答案。

佩斯科夫说，在乌军在南部快速推进之后，“那里的某些领土仍有待回归”。当CNN问他如何解释普京周三早些时候签署的法律的语言时，其中提到赫尔松和扎波罗热地区的边界是“在俄罗斯联邦通过的（并入俄罗斯法案）当天存在的领土”，佩斯科夫说：“我将不回答这个问题”。

当CNN问他是否可以提供任何评论，以便更好地理解边界问题时，佩斯科夫说：“你应该阅读该法令，那里有一个法律措辞。当然，从整体上看，我们谈论的是在通过（作为俄联邦的一部分）时，军民两用行政机构经营的领土”。

当CNN再次问及这是否应被理解为截至9月30日俄军占领的区域时，佩斯科夫说：“（你应该依照）法令中的内容。但我再次重申。那里的某些领土仍有待回归，我们将继续与那些将表示希望与俄罗斯共同生活的民众进行协商。”

当CNN再次问及是否需要任何额外的法律来将这些地域纳入俄联邦，或如果以及当它们被“回归”时，这些地域是否会自动被纳入已签署的法律下的入俄地区的一部分时，佩斯科夫说：“目前，我没有什么可补充的。”

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