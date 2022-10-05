伊朗外交部：必须充分遵守国家领土完整原则，尊重《联合国宪章》

伊朗/俄罗斯/乌克兰

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼（Nasser Kanaani）10月4日在主持记者会时就俄罗斯在乌克兰四个地区举行入俄公投问题表示，伊朗方面强调必须充分遵守作为国际法基本规则的国家领土完整原则，尊重《联合国宪章》的原则和目标。

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据伊朗外交部介绍，卡纳尼周二在回答记者关于伊朗对在乌克兰卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热地区举行公投以及将这些地区并入俄罗斯的立场问题时表示：“伊朗伊斯兰共和国一如既往地根据其原则立场，强调必须充分遵守作为国际法基本规则的国家领土完整原则，尊重《联合国宪章》的原则和目标。”

卡纳尼补充说：“伊朗伊斯兰共和国认为，应该避免任何可能扰乱和平、稳定和安宁道路的挑衅行为”。卡纳尼随后不忘指责“北约和美国导致俄乌战争的爆发”，并指当下为缓解紧张局势和冲突所做的努力没有产生任何结果。

卡纳尼在发言最后提出：“伊朗伊斯兰共和国支持为和平解决乌克兰冲突所做的任何努力，并一直宣布愿意帮助这一进程。”

此外，同样在当天的记者会上，卡纳尼否认先前有关伊朗向俄罗斯提供无人机并用于俄乌战争的报道，并称“自冲突开始以来，我们一直宣布我们的原则性和明确的政策，即积极公正和反对战争，强调必须以政治方式解决双方的争端，并远离暴力”。

卡纳尼称：“因此，在过去几个月里，伊朗伊斯兰共和国外长在与俄罗斯和乌克兰外长的多次会晤和接触中，一直重申需要以和平方式和通过会谈解决分歧，并宣布伊朗愿意帮助这一进程。”

据《纽约时报》等媒体报导，俄罗斯已从伊朗获得了至少两种类型的无人机。据称，其中包括“目击者”（Shahed）无人机：“目击者-129”和“目击者-191”以及“迁徙者-6”（Mohajer-6）无人机。这些无人机可携带精确制导弹药，攻击乌克兰目标。

《华尔街日报》9月中旬报导指，乌军在哈尔科夫地区部队的指挥官表示，俄罗斯用最近引进的伊朗自杀式无人机对乌克兰部队造成了严重损害，这是战争开始以来俄军首次大规模部署外国武器系统。

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