关闭7个月后 日本宣布重启驻基辅大使馆

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日本政府10月5日宣布，因俄罗斯入侵乌克兰以来从3月起关闭了约7个月的驻乌克兰大使馆于当天重启。为了与乌政府保持紧密沟通，此前日本一直希望尽快重启。现判断预计能够保障职员等的安全。

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日本外务省周三通过声明表示：“作为政府全面审查的结果，位于基辅的日本驻乌克兰大使馆将于10月5日重新开放，并采取了充分的安全措施。由于从安全措施的角度出发，大使馆将以最少的工作人员恢复工作，大使馆的工作暂时仅限于收集信息以及与乌克兰政府和其他国家进行联络和协调。”

据共同社报导，七国集团（G7）中的其他六国分别在4至5月恢复各自的驻基辅大使馆。日本政府将通过重启驻基辅大使馆，在对俄制裁和支援乌克兰重建方面强化七国集团合作。

俄罗斯2月全面入侵乌克兰后，日本政府当时鉴于局势紧张，于3月2日暂时关闭了基辅的大使馆。之后将其驻乌外交使团转移至邻国波兰东南部的热舒夫。据悉，日本驻乌大使松田邦纪8月22日至9月4日进入基辅，与乌克兰总理什米加尔（Denis Shmygal）等会谈，并确认了安全情况。

近期，日本首相岸田文雄9月22日在纽约与什米加尔进行会晤，向其说明了重启大使馆的进展情况。岸田文雄并于30日与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）举行了电话会谈。

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