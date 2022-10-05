普京颁发命令将乌克兰扎波罗热核电站纳入俄国有资产

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据塔斯社周三报导，俄罗斯总统普京已发布法令，将乌克兰扎波罗热核电站设施列入俄联邦资产清单。此外，普京还任命了被公投入俄的乌克兰四地区的代理负责人，他们将在根据俄国法律选出正式负责人之前行使管理权力。

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俄罗斯官方10月5日公布的法令这样写道：“俄罗斯政府应采取措施，建立扎波罗热核电站及其运营所需的其他设施的联邦所有权”。据悉，普京还指示俄罗斯政府建立扎波罗热核电站联邦国家统一公司，以确保其资产的安全。

报导指，该法令还规定了扎波罗热核电站的运营商地位。普京的法令说：“授予扎波罗热核电站运营商股份公司在核能领域开展业务的组织地位，该公司应利用自身能力或争取其他组织的支持，从事扎波罗热核电站核设施的运营或停止运营的活动。”

俄罗斯核电公司(Rosenergoatom)表示，巴拉科沃核电站的前总工程师罗曼延科（Oleg Romanenko）将领导扎波罗热核电站的运营公司。

在普京颁发该命令后，国际原子能机构总干事格罗西（Rafael Grossi）通过推特表示：“在扎波罗热核电站周围设立核安全和安保保护区的必要性现在比以往任何时候都更加紧迫。”格罗西正在紧急前往基辅的路上。

此外，普京还任命了被公投入俄的乌克兰四地区的代理负责人，他们将在根据俄国法律选出正式负责人之前行使管理权力。卢甘斯克和顿涅茨克两个所谓“共和国”的领导人保留了领导人的头衔，而另外两个乌克兰地区——扎波罗热和赫尔松的领导人则成为代理州长。

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