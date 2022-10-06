所澳总理会谈 索加瓦雷：不会允许所国被用于外国军事设施

所罗门群岛/澳大利亚/太平洋

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）10月6日在首都堪培拉会见了来访的所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare），两人强调对区域共同的安全承诺。据澳洲媒体报导，索加瓦雷还向阿尔巴尼斯当面表示，他不会允许所罗门群岛被用于外国军事设施或外国机构。

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据澳大利亚总理府周四发表的通报介绍，“作为自豪的太平洋国家，澳大利亚和所罗门群岛有着深厚和持久的历史，并以牢固的人民联系和共同的民主价值观为基础。继早前在（斐济首都）苏瓦举行的太平洋岛国论坛上的会晤之后，两国领导人讨论了双边的优先事项和挑战，包括气候危机的生存威胁，以及对一个和平、繁荣和有韧性的太平洋地区的共同愿望。”

据澳方介绍，索加瓦雷欢迎澳大利亚就气候变化问题采取更有力的行动，并赞扬澳洲政府最近就新的雄心勃勃的气候目标进行了立法。索加瓦雷和阿尔巴尼斯还重申了相互的安全承诺，“以及太平洋大家庭对地区和平与安全的优先方法”。双方领导人讨论了正在进行的经济合作，包括市场准入、太平洋劳动力流动、奖学金，以及澳洲面向太平洋岛国民众设立的“太平洋接触签证”。

就发展问题，双方领导人讨论了澳大利亚作为所罗门群岛最大的发展伙伴在社会各个领域的持久支持，包括基础设施、卫生、教育和治理。索加瓦雷欢迎澳大利亚承诺提供1668万澳元支持所国举办2023年太平洋运动会，并表示愿意支持该国的下届选举。

据澳大利亚广播公司报导，索加瓦雷当天利用与阿尔巴尼斯会晤的开场白，再次就其政府与中国先前达成的安全框架协议向澳方作出保证，宣称他永远不会允许在其国家建立外国军事基地。索加瓦雷还强调称，他不会做任何危害太平洋岛国安全的事情，同时向澳方施加压力，要求其加强在所罗门群岛的发展援助承诺。

索加瓦雷说：“所罗门群岛不会做任何破坏我们国家安全的事情，也不会危害任何或所有（太平洋岛国）论坛国家的安全”。他对阿尔巴尼斯说：“总理，我再次重申，所罗门群岛永远不会被用于外国军事设施或外国机构，因为这将不符合所罗门群岛及其人民的利益。”

索加瓦雷说：“我的政府的遗产是保障所罗门群岛及其人民的未来，而不是危及国家和公民或任何（太平洋岛国）论坛国家的安全。”报导提及，两国领导人的面对面会晤是在索加瓦雷此前曾抨击澳洲提出为支持所罗门群岛大选提供资金以避免选举被推迟后仅几个星期举行的。支持因资金问题推迟选举的索加瓦雷指责澳洲政府意图干涉所罗门群岛内政。

报导指，但在今次与阿尔巴尼斯的会谈之前，索加瓦雷的语气则发生转变，他感谢阿尔巴尼斯提出的“好意”帮助，并赞扬澳大利亚承诺帮助资助所罗门群岛举办2023年太平洋运动会。阿尔巴尼斯对索加瓦雷的讲话作出了热情回应。阿尔巴尼斯说：“我感谢您的清晰和明确的承诺。它们是一个朋友的承诺，我期待着我们之间的对话”。

据了解，阿尔巴尼斯在随后的发言中间接承认澳方最近与索加瓦雷的政府存在分歧，但强调两国拥有广泛的共同利益。阿尔巴尼斯说：“就像家庭一样，我们不会总是在每一个项目上达成一致，但我们会同意的是......尽可能地追求共同利益。澳大利亚认为我们非常希望成为（所罗门群岛）的首选合作伙伴。”

阿尔巴尼斯表示：“我们认为我们地区的安全是至关重要的，我们也认为提高太平洋地区人民的生活水平和生活质量的需要是绝对重要的”。他还提及，当两位领导人上次在7月的太平洋岛国论坛上会面时，双方就建立信任的“绝对关键”需要达成一致。

阿尔巴尼斯说：“澳大利亚把我们自己看作是太平洋大家庭的一员，这意味着人与人之间的关系和建立像这样的面对面的接触对我们来说非常重要。”据悉，索加瓦雷此次对堪培拉的访问仅停留7个小时，除了与总理阿尔巴尼斯会晤后，他还会与外长黄英贤和副总理兼防长马尔斯（Richard Marles）会面。

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