最新民调：尽管俄罗斯核威胁，73%美国人继续支持乌克兰

美国民调

10月5日公布的一项最新民调显示，超过七成美国人认为，虽然俄罗斯威胁可能使用核武器来保护领土，但超过七成美国人认为，美国应继续支持乌克兰。

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这项由路透社与民调机构易普索（Ipsos）公布的联合民调显示，虽然美国人担心，向乌克兰提供可打击俄罗斯的远程武器，可能使得战争升级，但多数民众仍支持拜登政府向乌克兰提供武器系统、培训和其它军事援助。

这项10月4日至5日进行的线上调查，总共访问了1,005名美国人，其中73%受访者认为，尽管俄罗斯警告说它可能动用核武，美国应继续支持乌克兰。这个看法基本上不分党派，多数的民主党人（81%）和共和党人（66%）都对此表示同意。

66%受访者表示，美国政府应继续向乌克兰提供武器，这比8月份类似民调的51%有所增加。

自2月24日俄乌战争爆发以来，拜登政府已向乌克兰提供了超过168亿美元的安全援助。周二，拜登向乌克兰总统泽连斯基承诺，将再提供6.25亿美元的新安全援助，包括更多的海马斯火箭发射器，这项武器在乌克兰最近的反攻中建功，迫使俄军撤退。

周三，俄罗斯驻美大使说，华府向乌克兰提供更多军事援助的决定，对莫斯科的利益构成了“直接威胁”，延长了流血事件，并增加俄罗斯和西方发生军事冲突的风险。

近几周，克里姆林宫多次提出核冲突的威胁，警告西方，将使用所有手段来保卫俄罗斯领土，包括被俄罗斯吞并的乌克兰领土。

路透社/易普索民调显示，大多数美国人（58%）表示，他们担心美国可能与俄罗斯发生核战争。65%的受访者担心，如果向乌克兰提供可打击俄罗斯本土的远距离武器，战争可能会升级。

不过，调查也发现，认为俄乌冲突与美国无关，政府不应干涉的美国人更少了，仅35%的人表达了这种情绪，在8月份，这一比例为40%。

11月8日是美国中期选举，这将决定国会和许多州政府的控制权。在最近的民调中，68%的受访者表示，他们更愿意投给支持继续向乌克兰提供军事援助的候选人，72%的受访者表示，他们更可能投给支持乌克兰难民的候选人。

该民调的误差为正负4个百分点。

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