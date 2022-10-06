欧洲议会通过决议谴责伊朗镇压 法国众名人自我剪发声援伊朗女性

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欧洲议会10月6日通过决议，谴责伊朗当局对该国争取妇女权利抗议活动的镇压。瑞典籍欧洲议会议员萨兰尼（Abir Al-Sahlani）在前一天的大会辩论中当场自我剪发，以示对伊朗女性的声援。在法国，逾50名著名女演员、歌手等演艺界人士通过社交媒体Instagram平台上传他们自我剪发的视频，以声援伊朗妇女的诉求。

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在周四通过的一项决议中，欧洲议会评估了在22岁的伊朗库尔德族女孩玛莎•阿米尼(Mahsa Amini)死于该国道德警察之手，以及随后爆发的反对强硬派宗教政权的街头示威活动之后的伊朗事态发展。

法国女演员玛丽昂·歌迪亚、朱丽叶·比诺什和伊莎贝尔·阿佳妮等自我剪发声援伊朗女性 © 网络图片

欧洲议会强烈谴责阿米尼之死，并敦促对她受到的虐待和惨遭杀害进行公正、有效和最重要的独立调查。据报道，9月13日，她因戴着所谓“不恰当的头巾”而被伊朗道德警察逮捕，三天后在德黑兰一家医院死于拘留期间所遭受的毒打。

欧洲议会还通过决议要求欧盟必须制裁参与政权镇压的伊朗官员。该决议敦促欧盟根据欧盟全球人权制裁制度，制裁参与玛莎•阿米尼之死和针对抗议者的暴力行为的伊朗官员。

欧洲议会表示强烈支持伊朗的和平抗议运动，特别是领导和参与示威的年轻妇女，同时强烈谴责伊朗安全部队对人群广泛和不相称地使用武力，迄今已造成许多人员伤亡。据维权组织称，当局在示威活动中杀害了100多人。

欧洲议会还呼吁伊朗当局立即无条件地释放和撤销对任何仅因行使其言论、结社与和平集会自由权利而被监禁的人以及所有其他人权维护者的指控。

在周三的辩论中，瑞典籍欧洲议会议员萨兰尼在欧洲议会的讲台前当场自我剪发，并表示：“直到伊朗的妇女获得自由。我们将与你们站在一起”。

自玛莎•阿米尼惨死事件发生后，伊朗的妇女一直通过焚烧头巾和剪掉头发，以抗议她的死亡和表达就当局对妇女权力约束的不满。

本周在荷兰，成百上千的示威者游行到荷兰议会声援伊朗女性。在意大利，参观罗马国立当代艺术博物馆（Maxxi）的游客在接待处将自己的头发留在一个透明的盒子里，以象征对伊朗妇女的声援。这个装满发绺的盒子将被送到伊朗驻罗马大使馆。

在巴黎，法国的议员和部长们周三在国民议会默哀一分钟，向“为争取自由而付出生命”的伊朗人致敬。而在互联网上，包括著名女演员玛丽昂·歌迪亚、伊莎贝尔·于佩尔、朱丽叶·比诺什和伊莎贝尔·阿佳妮等50名演艺界人士及众多网民通过社交媒体Instagram平台上传他们自我剪发的视频，以声援伊朗妇女的诉求。

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