两名俄罗斯壮丁穿越白令海峡逃到阿拉斯加

俄罗斯壮丁/美国阿拉斯加

两名俄罗斯人为了躲避普京侵乌战争的征兵令，穿越白令海峡，进入阿拉斯加，寻求庇护。据CNN说，俄罗斯少数民族地区爆发了对征兵的抗议，一些征兵办公室被纵火焚烧...

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美国CNN有线电视新闻网10月7日报道，本周早些时候，两名俄罗斯人穿越白令海峡，在美国阿拉斯加西部的圣劳伦斯岛登陆，他们正在寻求庇护，以避免在俄罗斯对乌克兰的战争中被征兵。

阿拉斯加共和党参议员丽莎-穆尔科斯基（Lisa Murkowski ）的发言人卡琳娜-博尔格（Karina Borger）说：“这些俄罗斯国民说，为了避免义务兵役，他们逃离了俄罗斯东海岸的一个沿海社区”。

美国国土安全部一名发言人告诉CNN，这些人已被转运到安克雷奇接受检查，其中包括筛选和审查，然后根据美国移民法进行处理。

据俄罗斯国家通讯社塔斯社报道，俄罗斯驻华盛顿大使馆表示其外交官将与这两名男性俄罗斯公民进行"电话交谈"。

俄罗斯总统弗拉基米尔-普京上月呼吁对该国预备役人口进行"部分动员"，引发俄罗斯男子出走潮，汽车排队从俄罗斯进入邻国芬兰、格鲁吉亚和蒙古边境。

CNN这个报道还说，俄罗斯少数民族地区爆发了对征兵的抗议，一些征兵办公室被纵火焚烧。普京的动员公告还引发了俄罗斯各地的反战抗议活动。

与此同时，克里姆林宫入侵乌克兰的行动正在摇摇欲坠，基辅的部队积极反击，包括在克里姆林宫违反国际法声称吞并的乌克兰地区进行反攻。专家们此前警告说，俄罗斯在乌战中服役的部队已经为士气低落和装备问题而挣扎，且新动员的士兵有可能在训练不足的情况下匆忙上前线。

阿拉斯加州长麦克-邓利维（Mike Dunleavy）在周三晚间的新闻发布会上说，这些人的到来是一个惊奇，但该州的官员们"没有预计到会有持续的人流从俄罗斯到来"。

这位共和党州长说，"我们没有迹象表明会发生这种情况，所以这也许是一次性的"，他警告说阿拉斯加西北部地区将遭遇风暴，并补充说"，在未来几天，任何类型的穿越白令海峡都可能是危险的"。

根据阿拉斯加公共土地信息中心的数据，俄罗斯大陆和阿拉斯加之间最窄处的距离为55英里。

CNN已经与阿拉斯加州长办公室取得联系。

阿拉斯加共和党参议员穆尔科斯基和阿拉斯加共和党参议员丹-沙利文（Dan Sullivan）都呼吁加强该州的边境安全。

沙利文说，"这一事件表明了两件事：第一，俄罗斯人民不想参与普京对乌克兰发动的侵略战争"；第二，“鉴于阿拉斯加靠近俄罗斯，我们州在确保美国的国家安全方面可以发挥重要作用”。"这就是为什么穆尔科斯基参议员和我一直在华盛顿特区就需要优先考虑北极地区的能力--包括基础设施、海岸警卫队资产、港口和战略防御资产--对官员进行大力游说"。

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