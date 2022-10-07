乌克兰继续收复失地 喊话保证俄军降兵生命安全

乌克兰/俄罗斯

乌克兰宣布继续收复失地，基辅向俄军喊话，呼吁勿相信克林姆林宫的谎言，承诺保证俄军投降士兵的“生命和安全”。

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）10月6日周四晚间说："自10月1日以来，仅赫尔松地区就有超过500平方公里的领土和数十个城镇被解放。

自9月初以来，乌军在各条战线上展开攻势，并已夺回乌克兰东北部哈尔科夫地区的大部分地区包括一些重要的后勤节点（伊久姆、库比杨斯克和莱曼）。此刻，基辅部队继续在该国南部和东部地区推进。

法新社10月7日的报道说，在当地，乌克兰人在反攻成功后获得信心的一个迹象是，乌克兰国防部长奥列克西-列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）承诺对选择投降的俄罗斯士兵"保证生命、安全和公正"。

用俄语喊话

乌防长列兹尼科夫10月7日周五在向莫斯科军方的视频讲话中用俄语说：“我们保证所有立即放弃战斗的人的生命、安全和公正”。他并承诺“对那些发出犯罪命令的人设立法庭”。

乌克兰防长向俄军喊话说："你们仍可以把俄罗斯从悲剧中拯救出来，把俄罗斯军队从耻辱中拯救出来"，或者"作为小偷、强奸犯和杀人犯留在人们的记忆中"。法新社说，在乌克兰的失败促使俄罗斯总统弗拉基米尔-普京动员几十万人参军。

乌克兰防长列兹尼科夫说，克里姆林宫派遣军队入侵乌克兰是"欺骗和背叛了你们"。“莫斯科不喜欢真相”。“对他们来说，让你们相信自己将死于跟北约部队作战而成为英雄，更容易些”。

但事实是，“北约国家正在向我们提供武器”。“是乌克兰军队正在用这些武器与你们作战”。

他强调说，“乌克兰人不需要俄罗斯的土地，我们的土地对我们来说已经足够了。但“我们要把我们所有的东西都夺回来”。

自9月以来，乌克兰军队对俄罗斯占领的领土进行了闪电式反攻，在该国东部和南部夺回了数千平方公里的土地。

据法新社说，最近几周在几条战线失去数千平方公里的领土后，莫斯科宣布了它的首次收获--乌克兰东部的三个村庄。

与莫斯科军队并肩作战的亲俄分离主义分子称，奥特拉迪夫卡（Otradivka）、维塞拉-多利纳（Vessela Dolyna）和扎伊特塞夫（Zaïtsevé）等村庄现处于俄罗斯控制之下。俄国防部在前一天的每日报告中已经宣布收复了扎伊特塞夫。

这三个村庄位于乌克兰控制下的巴赫穆特镇（Bakhmout）南部。俄罗斯军队几个月来一直试图占领该地区，到目前为止没有成功。

巷战

法新社记者周五在巴赫穆特听到了该镇中心的重炮声和多个火箭发射器的声音，该镇在战前有7万人口。

偶尔也能听到机枪扫射声。人道主义组织Vostok SOS的一名平民志愿者，29岁的斯科里克（Edward Skorik）告诉法新社，他家附近的巴赫穆特河对岸发生了"巷战"。

在这个城市的南部，朝向被俄国人占领的村庄，炮弹爆炸后，黑烟柱升起，平民被吓一跳，有时被震爬到地上。

据乌克兰卢甘斯克州长盖戴（Sergei Gaidai）称，乌克兰部队周五还报告了新的收获：收复了东部卢甘斯克地区的格尔基辅卡（Grekivka）村。

据亲俄官员斯特姆索夫（Kirill Stremooussov）指控称，在被俄罗斯占领的南部地区赫尔松，乌克兰的一次袭击击中了一车上班途中过桥的平民，至少有五名平民死亡，五名受伤。

基辅多次以该地区的桥梁为目标，破坏对俄罗斯部队的后勤供应。

法新社今天引述乌克兰总统府的报告说，俄罗斯连续第二天对南部的扎波罗热地区进行打击，已造成一人受伤。"两个地区的基础设施被摧毁。占领者首次使用无人机"。

据乌克兰救援部门称，前一天有11人在俄罗斯对扎波罗热的袭击中丧生。

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