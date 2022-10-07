俄罗斯召见法国大使抗议向基辅运送武器

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俄罗斯外交部10月6日周四召见法国驻莫斯科大使，抗议法国向乌克兰提供武器，指出这是"不可接受"的。

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作为克里姆林宫恼怒的一个标志，俄罗斯外交部副部长亚历山大-格鲁什科(Alexandre Grouchko,)周四召见了法国驻莫斯科大使皮埃尔-莱维（Pierre Lévy），抗议巴黎向乌克兰运送武器。此刻，基辅正在使用西方武器，特别是美国武器，夺回被占领土。

俄罗斯外交部在一份声明中强调，法国此举"增加了向基辅政权运送武器和设备导致的危险"，并指责乌克兰军队使用这些西方武器"轰炸民用设施和基础设施，包括被俄罗斯军队占领的欧洲最大的扎波罗热核电站"。

自2月24日俄罗斯在乌克兰的攻势开始以来，巴黎向基辅提供了军事装备，包括18门远程凯撒炮，这对打击前线的俄军后方补给线特别有威力。

法国可能派出新的凯撒炮

法国总统埃马纽埃尔-马克龙周四10月6日透露，法国正考虑向乌克兰运送新的凯撒大炮。

他在布拉格举行的欧洲政治共同体第一次会议后的新闻发布会上说："我们正在就几项请求，与几个欧盟成员国合作开展工作，特别是关于新的凯撒炮。

自俄罗斯侵略乌克兰战争开始以来，法国已向乌克兰提供了18门射程为40公里的155毫米凯撒卡车炮，以及反坦克和防空导弹、前线装甲车（FAV）、燃料、夜视镜等个人装备和大约15门155毫米TRF1牵引炮。

一位接近此事的消息人士告诉法新社，巴黎现在正考虑向基辅额外提供6至12门凯撒炮，这些炮从丹麦的订单中先挪用。法国还在研究向基辅提供20辆"堡垒"装甲车的可能性。

此外，法国已向乌克兰核电站周边居民提供了数百万份抗核辐射的典剂。

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