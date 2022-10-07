拜登担心普京用核武引发“世界末日灾难”风险

俄罗斯/美国/核灾难

美国总统乔-拜登10月6日星期四警告说，由于俄罗斯威胁要使用核武器，引发了自冷战以来世界首次出现了“核灾难”的风险。

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乔-拜登还说，弗拉基米尔-普京在谈论可能使用“战术核武器”或“生物或化学武器”时不是在开玩笑，因为他的军队在乌克兰的表现非常差"。

9月21日，俄罗斯总统普京曾说，他准备使用其武器库中的"所有手段"来对付西方，他指责西方想要"摧毁"俄罗斯。

美国总统乔-拜登说，"如果事情继续按照现在的方式发展，有可能出现古巴导弹危机以来首次使用核武器"的情况。他警告说，"自1962年肯尼迪和古巴导弹危机以来，我们还从未面临过世界末日的前景"。

正是在提到1962年的那次危机及其带来的风险时，美国总统拜登使用了"末日核灾难"（"Nuclear Armageddon"）这一短语。

专家们说，俄罗斯的核攻击可能会使用比战略核武器的炸药当量小的战术核武器。但华盛顿认为，即使是战术性的核打击也可能引发更大的冲突。

普京的出路是什么？

《纽时》指出，在过去60年中，美国总统很少如此谈论可能使用核武器的阴暗问题。乔-拜登在为民主党参议院候选人举行的筹款活动中这样做了。美联社指出，在这样的活动中，领导人往往没有那么多戒心，说话更加直接。

9月下旬，拜登的安全顾问已经强调，“任何使用核武器的行为都会给俄罗斯带来灾难性的后果”。

拜登周四解释说，“我们正试图弄清楚普京的退路是什么”。“他如何定位自己，以便不失去面子或失去他在俄罗斯的很大一部分权力”。

最新民调显示，尽管俄罗斯进行核武威胁，73%的美国人继续支持乌克兰。

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