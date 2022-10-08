专家：北京在联合国人权理事会“惨胜”

联合国人权中国

法新社10月8日发自日内瓦的报道说，联合国人权理事会拒绝讨论中国（新疆）的情况，削弱了它的可信度，在专家眼中，这对北京来说是一个“惨胜”（victoire à la Pyrrhus ）。

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该报道说，正是8月31日公布的一份期待已久的联合国关于中国新疆地区的报告，因提及当局对维吾尔族和其他少数民族可能犯下的反人类罪而引发了一场风暴。

带有联合国印章的严重指责，促使美国和其盟国希望迫使联合国人权理事会就这一问题进行辩论。

中国断然拒绝这些指责，并一直表现得超活跃，首先试图阻止报告的发表，然后谴责它，最后是说服尽可能多的国家拒绝讨论它。

法新社该报道说，美国选择了一个比直接谴责决议不那么激进的程序，试图赢得选票。

但在星期四，由47个成员组成的安理会以19票对17票的多数票否决了辩论草案，这使中国取得了外交上的胜利。

人权低谷

北京外交部周四胜利地表示，“这是发展中国家的一个胜利”。(......)“人权不应作为编造谎言和干涉其他国家内部事务的借口”。

纽卡斯尔大学（Newcastle）中国研究高级讲师乔-史密斯-芬利（Jo Smith Finley）说，联合国人权理事会这个机构已经"完全失灵"。她在推特上说，“它的运作基础是政治和经济利益"，而不是普世人权价值观”。

伦敦智囊团查塔姆 （Chatham）研究所的人权顾问大卫-格里菲斯（ David Griffiths）称，这次投票是联合国人权机构的"低谷"。

可是，权利捍卫团体和专家们更愿意看到玻璃杯是半满的状况。

看去像一场失败

康拉德-阿登纳基金会驻日内瓦办公室负责人维泽克（ Olaf Wientzek）认为，这次投票"绝对损害了联合国人权理事会的可信度"，但他告诉法新社，这一结果迫使所有人走出来，选择立场。他说，“光是这一点就值得努力"。

非政府组织国际人权服务社的执行主任菲尔-林奇（Phil Lynch）认为，这是北京的一个惨胜：一个代价如此之高的胜利，看起来就像一场失败。

他指着非常接近的比分作为证据说："我们没有赢得投票，但微弱的差距确实让人感觉到这是我们必须捍卫的事业，中国不能继续享受危害人类罪而不受惩罚的待遇。

他还说，中国进行了大规模的动员，施加了巨大的压力，进行了各种威胁，并向各代表团”提供奖励“，以反对这个文本，尽管如此，它只是以非常、非常小的优势被拒绝。”这给了我们勇气"。

维泽克说："并不是说这份（关于新疆的）报告会被扔进垃圾桶，再也不提了。"如果这个话题不再出现，我会感到惊讶。

他表示，西方阵营现在要在2023年初和下一届理事会的会议之前努力找到一个制胜战略。而一个重要的因素是，在此期间，理事会的组成将发生变化。

周二，纽约的联合国大会将选出14名新成员，任期为2023年至2025年。维泽克表示，"一两个国家或政府发生变化，平衡可能会发生变化"。

而在周五，联合国人权理事会通过了有史以来第一个决议，对俄罗斯镇压反对派的行为进行监督。

结果17个国家投了"赞成"票，6个国家说"反对"，24个国家投了弃权票。

在专家看来，这两次投票显示了中国和俄罗斯（联合国安理会五常之二）在外交上的明显差异。

维泽克说，自入侵乌克兰以来，莫斯科一直处于非常孤立的状态。在对中国的失望之后，对俄罗斯的投票是"一线希望，至少第一次有足够的勇气来对付一个五常成员"。

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