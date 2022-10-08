专家：美军供应乌克兰先进装备或达极限

美国/乌克兰

沙特利雅得防务展上的海马斯（M142 HIMARS）2022年3月6日。

美国有专家指出，美国军方向乌克兰提供先进设备的库存正在降至极限，特别是弹药。美国政府必须说服国防业重启生产。不过，美军可提供"较旧设备"。

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据法新社10月8日发自华盛顿的报道，据美国官员和专家称，美国军方将很快无法向乌克兰提供其迄今为止提供的先进装备，因其库存正在降到最低极限，特别是在弹药方面。

自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，美国一直是乌克兰的最大武器捐助国，向基辅提供了超过168亿的军事援助。

美国战略与国际研究中心（CSIS）的马克-坎西恩（Mark Cancian）表示，美国一些设备库存已降到规划和训练所需的最低水平，重新储存到俄罗斯入侵乌克兰之前的水平可能需要"几年时间"。

这位曾在2008-2015年负责五角大楼武器采购的前海军陆战队上校最近在一份说明中说，较旧的设备是可以使用的，并且在未来的"转让中，占越来越重要的部分"。

法新社引述一位不愿透露姓名的美国军方官员说，"我们正在吸取教训"，在一场大国冲突中，美军的弹药需求"远高于"预期。

20世纪90年代苏联解体，美国在获得和平的好处之际，国防工业大幅减产，几年内，国防和飞机制造集团从51家下降到5家。

今天，美国政府必须说服该行业重新启动生产，比如2020年停止生产的毒刺防空导弹。

一些设备已成为乌克兰战争的象征，例如乌克兰部队在战争初期广泛使用的标枪反坦克导弹，以击退试图进入基辅的俄罗斯坦克纵队，或轻型装甲车上的海马斯多管火箭，这款发射器在乌克兰东部和南部的反攻中发挥了重要作用。

据坎西恩称，射程超过80公里的海马斯Himars所需的美国弹药的库存有限。

这名战略与国际研究中心的专家解释说，"如果说，美国向乌克兰交付其制导多发火箭系统（GMLERS）库存的三分之一，就像为标枪和毒刺所做的那样，那么，乌克兰就收到了8000至10000个"，这个数字够用"几个月"。

然而，洛克希德-马丁公司目前每年只生产5000枚这种高精度的火箭，即使美国政府已经释放资金来加快生产，美国也需要几年时间来补充库存。

华盛顿已向基辅交付了大约8500枚标枪导弹，但这款导弹的年产量只有1000枚。

美国在5月份向生产这些产品的雷神-洛克希德-马丁公司的合资企业订购了价值3.5亿美元的产品，但美国的库存同样需要几年时间才能补充完毕。

据五角大楼的数字，美军已向基辅提供了88万枚155口径的炮弹，占所有北约西方国家交付给乌克兰的四分之三。

坎西恩说，这可能已接近美国愿意在不危及自身防御能力的情况下给予的极限"。他补充说，但世界上有许多国家都在生产这些弹药，所以向乌克兰运送的工作不太可能停止。

美国国防部的负责俄罗斯事物的劳拉-库珀周二表示，美国的国防工业生产正在"加强"，并保证美国将继续向乌克兰提供援助"。

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