乌克兰宣布承认北方四岛为日本领土:尊重日本的主权和领土完整

乌克兰/俄罗斯/日本

乌克兰外交部长库列巴(Dmytro Kuleba) 10月8日宣布，乌克兰尊重日本的主权和领土完整，包括其被俄罗斯占领的北方领土（即北方四岛、俄称南千岛群岛）。此前，乌克兰最高拉达通过相关法案，并经总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）签署总统令通过。

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泽连斯基近日发表讲话称，“日本北方四岛被俄罗斯占领”，而他已经签署了相关总统令，以示在有关争议中支持日本的立场。

库列巴周六通过推特表示：“乌克兰尊重日本的主权和领土完整，包括其被俄罗斯占领的北方领土。泽连斯基总统在乌克兰最高拉达投票后发布的总统令中申明了这一点。忠于历史事实、国际法和我们与日本的伙伴关系。”

乌克兰外交部当天发表声明指：“2022年10月7日，弗拉基米尔·泽连斯基总统签署了第692/2022号总统令，重申尊重日本的主权和领土完整，包括其仍在俄罗斯联邦占领下的北方领土。”

声明指出：“乌克兰最高拉达通过‘乌克兰最高拉达就日本北方领土问题向国际社会发表的讲话’和签署上述乌克兰总统令是恢复历史正义的重要步骤，并重申了乌克兰对普遍公认的国际法原则和规范的承诺。”

声明提及：“乌克兰外交部一贯强调，在现代世界中，没有任何地方可以违反国际法使用武力侵犯任何国家的主权和领土完整。俄罗斯作为侵略国，必须为其侵犯乌克兰和世界其他国家主权边界的行动承担全部责任。”

自今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，日本积极参加了七国集团(G7)和国际社会对俄罗斯的制裁。日本政府周五在内阁会议上决定对俄罗斯实施追加制裁。

据日本财务省官方网站上发布的消息显示，日本对包括俄总理米舒斯京及前总统梅德韦杰夫、国防部长绍伊古、车臣领导人卡德罗夫等人的亲属共81人实施了制裁。日方同时还对包括俄罗斯国家技术集团(Rostec)、加里宁格勒扬塔尔(Yantar)造船厂在内的9家实体实施资产冻结措施。

今年3月，日本首相岸田文雄在国会参议院预算委员会会议上被问及日本政府有关“北方领土”问题的立场，他表示“我们的立场是同时坚持‘固有领土’和‘拥有主权的领土’”，并强调“不记得曾经把这两个说法分开使用”。

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