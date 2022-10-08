乌克兰转变：对联合国讨论新疆问题由弃权改为赞成

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10月7日周五，乌克兰在联合国人权理事会就讨论新疆问题投票后的第二天，宣布改变立场：将“弃权”改为“赞成”。

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法新社10月7日发自日内瓦的报道说，乌克兰的表态将被记录在联合国人权理事会第51届会议的最后报告中，但根据联合国规则，投票后改主意不能改变投票结果。

周四，联合国人权理事会47个成员国表决，以微弱多数拒绝了包括美国和英国在内的西方国家提出就中国新疆维吾尔自治区进行辩论的建议。

基辅在与俄罗斯入侵者的斗争中得到了西方的大力支持，但它周四投了“弃权票”，令许多人感到惊讶。

乌克兰大使叶夫根尼娅-菲利佩科（Yevheniia Filipenko）周五在解释投票时，宣布了乌克兰立场的逆转。她说："我们希望在辩论记录中，反映出我们'赞成'通过关于讨论新疆的决定的立场"。

联合国人权理事会网站介绍，这个有关讨论新疆问题的草案得到了17票赞成：捷克、芬兰、法国、德国、洪都拉斯、日本、立陶宛、卢森堡、马绍尔群岛、黑山共和国、荷兰、巴拉圭、波兰、韩国、索马里、英国、美国。

被19票否决：喀麦隆、科特迪瓦、厄立特里亚、加蓬、毛里塔尼亚、纳米比亚、塞内加尔、苏丹、古巴、委内瑞拉，玻利维亚、尼泊尔，还有印尼、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、卡塔尔、阿联酋这些穆斯林国家，当然还有中国。

弃权的11票：亚美尼亚、贝宁、阿根廷、巴西、冈比亚、利比亚、马拉维、印度、马来西亚、墨西哥、乌克兰。

作为联合国人权理事会主席的阿根廷大使费德里科-比列加斯回答乌克兰大使说："我注意到了你的发言"。按照要求，本届会议的正式记录将反映你的发言。然而，根据规则和惯例，投票结果（......）将保持昨天宣布的结果"。

这是2006年成立的联合国最高人权机构历史上第一次有文本针对中国。

几年来，中国一直被西方国家和人权组织用物证和文件指控在新疆的集中营内关押了100多万维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族成员，包括哈萨克人。

北京强烈反对这些指责，并指责联合国成为"美国和西方的走狗和帮凶"。

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