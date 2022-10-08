克里米亚大桥燃烧:乌克兰人想到舍普琴科诗句

克里米亚大桥

克里米亚大桥汽车爆炸引发油罐列车火灾后，乌克兰人纷纷调侃，但没有官员宣称对此负责。基辅安全局挪用乌克兰诗人塔拉斯-舍甫琴科的诗句："太阳在燃烧的桥上升起"。

广告 继续浏览后续

据法新社发自基辅的报道，乌克兰人今天10月8日都在拿克里米亚大桥发生汽车炸弹爆炸开玩笑讽刺，但没有声称对此负责。这座大桥是莫斯科吞并的克里米亚半岛上具有战略意义和象征意义的基础设施。

网上发布的闭路电视录像显示，莫斯科建造的大桥发生了巨大的爆炸，该桥连接克里米亚和俄罗斯大陆。

在录像中，爆炸源似乎是一辆夜间与其他几辆车一起驶过大桥的白色卡车。爆炸破坏了大桥上的道路以及铁轨。

乌克兰国防部将这次袭击与今年4月在黑海击沉"莫斯科"号巡洋舰的袭击相比较，"莫斯科"号被视为另一个"俄罗斯在乌克兰克里米亚的权力象征"。该部在推特上用侮辱性词语写道：“还有什么在等着你们这些俄罗斯佬？”

基辅安全局（SBU）则在电报群（Telegram）挪用了乌克兰诗人塔拉斯-舍甫琴科（Taras Chevtchenko）的诗句："太阳在燃烧的桥上升起"。并调侃说，今天，是我们复习塔拉斯-舍甫琴科一些诗句的绝佳机会"。

乌克兰邮政局则宣布，它正准备印制一帧描绘"克里米亚大桥，或更准确地说，它的遗迹"的邮票。

乌克兰邮政局执行长斯梅里杨斯基（Igor Smelyansky）在脸书（Facebook）上发布了新邮票的设计图，上面显示克里米亚大桥上的爆炸，另一设计图则借用了电影《泰坦尼克号》中的标志性场景。

乌克兰邮政已经印制了庆祝"莫斯科"号巡洋舰被摧毁的邮票，以及其他显示俄罗斯坦克被乌克兰拖拉机牵引的邮票。

法新社这个报道说，但没有任何乌克兰官员声称对克里米亚大桥袭击事件直接负责，而这一事件发生在俄罗斯总统弗拉基米尔-普京周五10月7日欢庆其70岁大寿之夜，普京非常重视克里米亚大桥项目。

乌克兰今年夏天曾对破坏俄罗斯在克里米亚军事基地的爆炸事件发表过一些笑话和讽刺性评论。直到几个月后，它才承认自己是那次爆炸事件的操盘手。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅