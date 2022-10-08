克里米亚大桥被汽车炸弹引发油罐列车火灾瘫痪

克里米亚

普京用重金打造，被视为俄罗斯吞并克里米亚象征的跨海大桥10月8日遭汽车炸弹引爆油罐列车火灾瘫痪。

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法新社莫斯科消息，俄罗斯国家反恐委员会周六表示，一辆汽车炸弹在克里米亚大桥上引发了一场大火。这座大桥是重要的基础设施，也是俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛的象征。

根据普京的命令，花费巨资建造的这座大桥被用于为在乌克兰作战的俄罗斯军队运输军事装备。

俄罗斯通讯社援引该委员会的话说："今天6时7分（格林尼治标准时间3时7分），在克里米亚大桥的公路部分（......）发生了汽车炸弹爆炸，导致前往克里米亚的7辆铁路油罐车被烧毁。

据俄罗斯反恐委员会称，有两条车道的道路被损坏，但桥拱没有受到影响。

莫斯科设立的克里米亚议会的负责人弗拉基米尔-康斯坦丁诺夫谴责了"乌克兰破坏者"的举动。

法新社说，如果乌克兰是这次克里米亚大桥汽车爆炸引发火灾的幕后黑手，那么远离前线如此重要的基础设施会被乌克兰军队破坏，将是对俄罗斯的一记耳光。

自9月初以来，俄罗斯遭受了一系列军事挫折，其军队被迫在乌克兰东北部和南部撤退，包括在与克里米亚接壤的赫尔松地区，普京声称该地区已被俄罗斯吞并。

这座大桥对于俄罗斯向克里米亚半岛运输人员和物资至关重要，而且对于部署在乌克兰其他地区的俄军也是如此。

该桥于2018年落成，横跨刻赤海峡，成为2014年俄罗斯吞并克里米亚的一个象征。

俄罗斯一直声称，尽管在乌克兰发生了战斗，这座桥是安全的，但莫斯科也威胁基辅说，如果乌军攻击这座桥或克里米亚其他的基础设施，俄罗斯将进行报复。

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