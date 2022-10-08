华盛顿宣布更新出口管制规则 收紧限制中国半导体采购制造

美国/中国/半导体

华盛顿10月7日周五宣布了更新其出口管制规则，此举将使中国制造和购买半导体的难度加大。

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法新社10月8日发自据美国商务部工业与安全局（BIS）说："这些更新措施将限制中华人民共和国购买和制造用于军事应用的某些高端芯片的能力。

美国商务部负责出口的助理部长西娅-罗兹曼-肯德勒（Thea Rozman Kendler）在一份声明中说："我们的行动将保护美国的国家安全和外交政策利益，同时发出一个明确的信息，即美国的技术领先地位是关于价值观以及创新的。

法新社说，这一宣布发生在五角大楼将13家中国公司列入黑名单后的几天，这些公司被指与中国军方有联系。世界领先的无人机制造商大疆是美国针对的最知名的中国公司。

中国外交发言人毛宁谴责这些限制措施，她说这些限制的目的是"维护美国的技术霸权"。

法新社说，半导体的制造和出口是美国与中国为争夺技术主导权而进行的激烈斗争的主题。

遏制中国

华盛顿经常指责北京的工业间谍活动和威胁到美国的国家安全。自从与冠状病毒Covid-19危机有关的半导体短缺以来，这一冲突又有了新的发展。

美国总统乔-拜登在7月底成功地使国会通过了一项法案，该法案提供520亿美元的补贴以促进美国的半导体生产，并为研究和开发提供了数百亿的资金。

美国商务部工业与安全局称，周五更新的出口管制"限制了中国获得先进计算机芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体的能力"。

它说，这些部件 "被中华人民共和国用来生产先进的军事系统，包括大规模杀伤性武器；提高其军事决策、计划和后勤以及自主军事系统的速度和准确性；以及侵犯人权活动"。

美国贸易代表戴琪在6月告诉参议院委员会，拜登政府专注的计划包括“保护美国的贸易利益和反对中国主导半导体等重要行业”。

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