国际原子能机构：乌克兰的扎波罗热核电站必须得到紧急保护

乌克兰/俄罗斯/国际

国际原子能机构10月8日表示，乌克兰的扎波罗热核电站由于再次遭到炮击，它已经失去了最后一个剩余的外部电源，目前正依靠紧急柴油发电机提供反应堆冷却和其他基本核安全和安保功能所需的电力。国际原子能机构总干事格罗西（Rafael Mariano Grossi）敦促，“扎波罗热核电站必须得到保护”。

广告 继续浏览后续

格罗西在国际原子能机构周六发出的声明中表示，乌克兰的扎波罗热核电站（ZNPP）由于再次遭到炮击而失去了最后的外部电源，目前正依靠紧急柴油发电机提供反应堆冷却和其他基本核安全和安保功能所需的电力。据格罗西介绍，扎波罗热核电站与750千伏电力线的连接在当地时间周六凌晨1点左右被切断，他引用了乌克兰的官方信息以及在欧洲最大核电站——扎波罗热核电站现场的国际原子能机构专家小组的报告。

据悉，扎波罗热核电站的16台柴油发电机开始自动运行，为其六个反应堆提供电力。情况稳定后，10台柴油发电机被关闭，剩下6台为反应堆提供必要的电力。格罗西指出：“恢复炮击，打击该核电站唯一的外部动力来源，是极大的不负责任。扎波罗热核电站必须得到保护”。他补充说：“我将很快前往俄罗斯联邦，然后返回乌克兰，就该核电站周围的核安全和安保保护区达成协议。这是一个绝对和紧迫的要务。”

扎波罗热核电站目前由俄罗斯军队控制，但由乌克兰工作人员运行。过去七个月，为了防止在目前的军事冲突期间发生核事故的危险，这些工作人员在电厂及其附近常有炮击的极具挑战性的条件下继续履行其重要职责。

据了解，国际原子能机构专家从乌克兰高级运营人员那里获悉，扎波罗热核电站的所有安全系统继续接收电力并正常运行。尽管六座反应堆处于冷关闭状态，但它们仍然需要电力来实现重要的核安全和安保功能。该核电站的柴油发电机每个都有足够的燃料，至少可以使用10天。扎波罗热核电站的工程师们已经开始工作，修复受损的750千伏电力线。

扎波罗热地区是俄总统普京违反国际法吞并的乌克兰四个地区之一。虽然该核电站已被俄方控制长达数月，但同名城市仍在乌方控制之下。普京在周三签署总统令，规定扎波罗热核电站列入俄罗斯联邦资产。对此，乌克兰国家核电公司（Energoatom）当天发表声明称，扎波罗热核电站将根据乌克兰立法，继续在乌克兰能源系统运行。

值得一提的是，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周六通过声明表示，“欧盟最强烈地谴责俄总统普京关于非法夺取扎波罗热核电站和建立政府企业的法令。欧盟不承认并强烈谴责俄罗斯非法吞并乌克兰的顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松地区。因此，关于扣押波罗热核电站的法令是非法的，在法律上是无效的。”

欧盟方面强调：“俄罗斯必须完全撤出其军事力量和设备，并将核电站的控制权交还给其合法所有者乌克兰。国际原子能机构总干事提出的核安全和安保的七个不可或缺的支柱必须得到充分遵守和尊重。为了整个欧洲的安全，迫切需要加强国际原子能机构在该核电站的存在，并使其不受阻碍地进入该核电站。必须在不损害乌克兰主权和领土完整的情况下，立即建立核安全和安保保护区。欧盟强烈支持国际原子能机构总干事为此所付出的努力。”

博雷利重申：“欧盟仍然坚定不移地支持乌克兰在其国际公认边界内的独立、主权和领土完整，并要求俄罗斯立即、完全和无条件地从乌克兰全境撤出其所有军队和军事装备。欧盟坚定地与乌克兰站在一起，并将继续向乌克兰提供强有力的经济、军事、社会和财政支持，只要它需要。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅