国际货币基金向乌克兰提供13亿美元紧急资金

乌克兰/FMI

国际货币基金组织（IMF）周五10月7日在华盛顿发布声明，宣布通过其新的“粮食冲击机制”向乌克兰提供13亿美元的紧急融资。乌克兰总统泽连斯基表示这笔资金已在当天到位。

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国际货币基金说，新的一揽子计划旨在"支持乌克兰的紧急国际收支需求"；并可以"为乌克兰的捐助者和债权人未来的财政支持起到催化剂作用"。

该机构在声明中说，“俄罗斯七个多月前对乌克兰发动的战争的规模和强度造成了相当大的人类痛苦，并严重影响了乌克兰的经济”，并补充说，“预计2022年乌克兰的国内生产总值将比2021年下降35%，融资需求仍然非常大”。

乌克兰总统泽连斯基当天早些时候在推特上宣布了国际货币基金组织的援助，他并说，"资金将于今天抵达乌克兰"，他对国际货币基金董事会与总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）的支持表示了感谢。

国际货币基金组织还对乌克兰"当局在极其困难的情况下保持该国的宏观经济稳定给予了赞扬"。

国际货币基金的声明援引其总裁格奥尔基耶娃的话说：“政策选择的方向是维持支出优先，缓解对乌克兰货币格里夫纳和外汇储备的压力，以及维护金融稳定”。

国际货币基金负责人说，该机构以及"捐助者和债权人已经重申，他们愿意继续在财政上支持乌克兰，以帮助其回到平衡增长的道路，支持其中期生存能力。

在9月底，世界银行向乌克兰提供了5.3亿美元的额外支持，以"满足该国因俄罗斯的入侵产生的紧急需求"，这笔资金使世界银行自乌战开始以来向基辅提供的援助总额达到130亿美元。

美国国会也在9月底投票决定再向乌克兰提供123亿美元的援助，包括37亿美元的军事装备，使美国自俄罗斯入侵开始以来的努力总额达到650亿美元。

俄罗斯总统弗拉基米尔-普京于9月30日宣布正式吞并在冲突开始时被俄军部分征服的四个乌克兰地区，但自9月初以来，俄军部队遭受了几次挫折。

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