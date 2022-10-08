被问及“若你获胜普京能否幸存” 泽连斯基：我毫不在乎

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英国广播公司（BBC）10月7日播出了对乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）的专访节目。泽连斯基在采访中称，俄罗斯官员已经开始为可能使用核武器“准备他们的社会”，但他补充说，不认为俄方准备使用核武器。当被记者问及若你真的赢了，“弗拉基米尔·普京能否幸存？”泽连斯基回答说：“我不在乎”。

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在接受BBC记者采访时，泽连斯基坚称，他有关呼吁北约对俄罗斯发动先发制人核打击的言论是被误译了。泽连斯基解释说：“我当时说，你必须进行先发制人的敲打（preventive kicks，指制裁），而不是攻击。”

就俄方是否会动用核武器的问题，泽连斯基在基辅的总统办公室用英语向记者表示：“他们（俄罗斯官方）开始准备他们的社会。那是非常危险的。”泽连斯基补充说：“他们还没有准备好使用它，但他们已经开始传达了。”

当被记者追问“你所说的为使用核武器而准备社会，是什么意思？”泽连斯基回答说：“你知道，他们不知道他们是否会使用或不使用（核武器）。我认为，即使谈论它也是危险的。”

泽连斯基补充说：“我（当时）说的是你必须做预防敲打，而不是攻击。我们不是恐怖分子，我们不在另一个领土上作战。甚至我们的态度，从我们的社会对俄罗斯人的态度，在这次入侵之后，在所有这些八年的战争，八年的血腥悲剧之后，即使在这之后，我们对他们的态度，对（俄罗斯）社会的态度，我们不准备杀人，像俄罗斯人那样做。”

当被记者追问“你认为普京总统有能力发射核武器并使用这些武器吗？”泽连斯基用乌克兰语回答说：“如果我说，例如，他们没有能力使用核武器，那么一个不合格的人，在他的手中拥有这种权力，就会说：‘真的，我不能吗？’而如果我说他可以使用它（核武器），这可能会在包括乌克兰在内的许多国家引起恐慌情绪。”

泽连斯基说：“普京所害怕的甚至不是核打击，他害怕自己的社会，害怕自己的人民。因为只有这些人可以取代他，剥夺他的权力，把它交给另一个人。”

记者问道：“你认为他们应该站出来反对他（普京）吗？”泽连斯基说：“他们不应该害怕，让他们不要反对某人，而是为了他们自己。”

泽连斯基在采访中当谈及那些被动员的俄罗斯军人时说：“那些被动员起来的孩子们，他们什么都没带，没有枪，没有防弹衣。他们就像炮灰一样被扔在这里，而不是人。”

记者问道：“如果你真的赢了，弗拉基米尔·普京能否幸存？”泽连斯基说：“我不在乎”。记者追问：“你不在乎他是否还在执政，是否被赶（下台）……”泽连斯基说：“一点也不”。

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