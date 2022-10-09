克里米亚大桥被炸后捞出三具尸体 俄罗斯潜水员下海检查桥体

克里米亚大桥

克里米亚大桥10月8日周六被一辆炸弹卡车引爆油罐列车炸毁一部分后，据法新社发自莫斯科的报道说，俄罗斯潜水员周日开始从海里检查这座大桥。

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俄罗斯副总理马拉特-胡斯努林（Marat Khusnullin）周六晚上表示，俄罗斯潜水员将于周日检查大桥的结构，预计当天晚些时候将有"初步结果"。

在爆炸发生几小时后，这座大桥的恢复了部分汽车和铁路交通。俄罗斯交通部周日表示，从克里米亚到俄罗斯的客运列车"按正常计划运行"。

此外，俄罗斯大陆和克里米亚半岛之间也设立了轮渡。

俄罗斯当局将周六上午造成三人死亡的这次爆炸，归咎于俄罗斯克拉斯诺达尔（Krasnodar）地区一名居民拥有的一辆炸弹卡车。

莫斯科没有立即将这次袭击归咎于乌克兰。乌克兰的官员也没有正式声称对此负责。

然而，基辅曾多次威胁要打击这座大桥。该桥被视为2014年俄罗斯吞并克里米亚的象征，也被莫斯科用来为乌克兰境内的俄军提供补给。

3人死亡

社交网络上发布的视频监控录像显示，当几辆车驶过大桥时发生了强烈的爆炸，其中包括一辆被俄罗斯当局怀疑是造成这次爆炸的卡车。

其他照片显示，在大桥的铁路部分，一队油罐车陷入火海，两条公路轨道之一的两段已经坍塌。

据调查人员称，周六凌晨的袭击造成三人死亡：那辆卡车的司机和一男一女，他们当时正在爆炸点附近开车，尸体被从水中打捞出来。

正在乌克兰南部赫尔松前线挣扎的俄罗斯军队周六表示，对其部队的供应没有受到威胁。

最近几个月，乌克兰袭击了赫尔松地区的几座桥梁，旨在破坏俄罗斯的补给供应，以及克里米亚的军事基地，乌克兰直到几个月后才承认对这些袭击负责。

自9月初以来，俄军在前线许多地方被迫退却。特别是，他们不得不从哈尔科夫地区（东北部）撤出，退到赫尔松地区。

法新社说，面对受到激励和西方武器供应支持的乌克兰军队，弗拉基米尔-普京在9月底下令动员数十万预备役军人上前线，并吞并了四个乌克兰地区，尽管莫斯科只是部分控制这些地区。

为了表明莫斯科高层对俄军在乌克兰作战行动的不满，莫斯科周六宣布，任命一名新人来领导其在乌克兰的"特别军事行动"，即55岁的谢尔盖-苏洛维金（Sergueï Sourovikine）将军。

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