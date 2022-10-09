加拿大众议院跨党派代表团访台湾

台湾/加拿大

台湾外交部表示，自冠状病毒大流行以来，台湾首次迎接来自加拿大议会的朋友2022年10月9日。

加拿大议会跨党派代表团到访台湾。台湾外交部强调，台湾与加拿大是“共享民主、自由、人权及法治”价值的紧密伙伴，并表示，在中国升高区域紧张之际，加拿大议员团访台，展现加拿大国会对台湾的坚定支持。

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据中央社报道，加拿大众议院国贸委员会主席史葛洛今天（10月9日）率领一个跨党派代表团访问台湾，预计停留至10月14日，期间将与台湾总统蔡英文和副总统赖清德会面。

台湾外交部强调，台湾与加拿大是“共享民主、自由、人权及法治”等共同价值的紧密伙伴，“在中国无端肆意升高区域紧张之际”，加拿大跨党派国会议员团访台，充分展现“加拿大国会对台湾的坚定支持”。

这个代表团由5位跨党派联邦众议员组成：加拿大众议院国贸委员会主席史葛洛（Judy Sgro）、众议员亚可诺（Angelo Iacono）、川布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay）、马泰尔（Richard Martel）、路易斯（Chris Lewis）。

台湾外交部指出，这是自全球疫情爆发两年多以来，加拿大国会首次组团访台。由于适逢中华民国国庆，访团带来加拿大国会对台湾的祝贺与诚挚友谊，深具意义。

据中央社介绍，这个加拿大国会代表团将与台湾总统蔡英文、副总统赖清德会面，并拜会台湾行政院长苏贞昌及立法院长游锡堃。此外，台湾外长吴钊燮将向史葛洛颁赠台湾外交奖章，表彰她多年来对推动台加关系的卓越贡献。

台湾外交部强调，台湾与加拿大为共享民主、自由、人权及法治等共同价值的紧密伙伴，在中国无端肆意升高区域紧张之际，史葛洛筹组跨党派国会议员团访台，充分展现加国国会对台湾的坚定支持，相信访团成员都将因这次到访，更进一步了解台湾及区域现况，并能持续在加拿大国会推动各项友台行动，以深化双边伙伴关系。

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