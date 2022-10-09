扎波罗热再遭炮击12-17人死 泽连斯基指控“绝对邪恶”

扎波罗热遭炮击

乌克兰南部城市扎波罗热周日10月9日凌晨遭到新一轮炮击，已知有12人至17人死亡。而在本周四的清晨，该市被7枚导弹击中，17人死亡。

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法新社10月9日发自基辅的消息引述乌克兰官员们说，乌克兰南部市镇扎波罗热今天凌晨遭到了新一轮致命炮击。

据扎波罗热市议会秘书库尔特夫（Anatoliy Kurtev）周日在其电报群（Telegram）账户上说："扎波罗热（......）夜间遭到导弹袭击后，有17人死亡。他还说，房屋和多层公寓楼被击中。

据乌克兰总统泽连斯基今天说，扎波罗热当地有12人死亡，还有包括6名儿童在内的49人被送往医院。

一名乌克兰地区官员亚历山大·斯塔鲁克（Oleksandr Starukh）也报告说有12人死亡，但他说废墟下可能还有更多受害者。

“绝对的邪恶”

泽连斯基在其电报群账户上指控炮击扎波罗热的袭击者是“恐怖主义者”和“野蛮人”。他写道，这“毫无意义”是"绝对的邪恶"。

泽连斯基补充说，俄罗斯的打击“摧毁了私人住宅，人们在那里居住、睡觉，没有攻击任何人”。

泽连斯基并说，从下命令的人到执行命令的人，在法律和人民面前，所有这些人都有责任"。

乌克兰空军说，对扎波罗热镇使用了四枚巡航导弹、两枚由战斗机发射的导弹和其他防空导弹。

扎波罗热位于同名核电站所在地区，该核电站几个月来一直处于争端的中心，导致其关闭。国际原子能机构（IAEA）周六警告说，由于炮击，该基地再次失去了外部电源，正在依靠应急发电机。

对扎波罗热新的打击是在克里米亚大桥发生巨大爆炸的次日。莫斯科认为是一枚卡车炸弹引发的爆炸，该大桥是连接俄罗斯和2014年从乌克兰吞并的克里米亚半岛的关键和象征性的基础设施。

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