法国总理偕15部长访阿尔及利亚带去“新动力”

法国/阿尔及利亚

法国总理伊丽莎白-博尔内（Elisabeth Borne）偕大约15位部长，于10月9日抵达阿尔及尔，开始为期两天的访问，旨在为两国总统在8月发起的和解提供"新的和具体的推动力"。

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法国政府总理伊丽莎白-博尔内在机场受到阿尔及利亚总理艾梅内-贝纳布德拉赫曼（Aïmene Benabderrahmane）的欢迎。

博尔内女士行前告诉阿尔及利亚网站TSA：双方“误解的时间已经过去了”。她以“纪念性”的姿态开始这次访问，这是效仿马克龙总统在8月底访问阿尔及尔期间的做法，那次访问，在几个月的紧张局势后，促进了法阿两国关系升温。

纪念性姿态，具体说，就是博尔内总理将在阿尔及利亚的（抗法）烈士纪念碑（Monument des Martyrs）和该国的圣-欧仁公墓（Saint-Eugène cemetery）献花圈，前者是阿尔及利亚人对独立战争（1954-1962）的高度记忆，后者是埋葬许多在阿尔及利亚出生的法国人的地点。

据法国总统府爱丽舍宫称，作为博尔内女士此行的前奏，马克龙总统今天周日上午与阿尔及利亚总统特本通了电话，再次呼吁双方建立"新的、雄心勃勃的伙伴关系"。

法新社说，总理博尔内这次访问，在殖民化和阿尔及利亚战争的记忆这一敏感问题上，预计不会有任何问题。

法阿两国总统今年8月宣布将很快成立一个由双方历史学家组成的委员会。据巴黎方面称，该委员会"仍在成立之中"。

阿尔及利亚总统特本明天周一将与法国政府总理博尔内会面，并共进午餐。特本总统与马克龙总统在今年8月27日缔结了"伙伴关系"。马克龙还就围绕六个轴心的"新伙伴关系"发表讲话，但这些“轴心”仍有待具体化。

经济合作

今天周日，法阿两国总理一起主持第五届政府间高级别委员会（CIHN）会议，上届会议可以追溯到2017年，会议主要讨论"经济合作"。

据日内瓦阿拉伯和地中海世界研究中心（Cermam）主任哈斯尼-阿比迪（Hasni Abidi）说，举行政府间高级别委员会会议的本身"已经是政治对话的一个进步"。

政府间高级别委员会的会议应该以签署"协议"结束，但这些协议不一定是商业合同，而是涵盖“培训、能源转型、经济合作、青年和教育，以及政治和行政职能等。

对巴黎来说，其目的是为法国和阿尔及利亚的关系提供"新的动力"，以"实现具体的项目"。

不过，关于棘手的签证问题，据法国总理府马蒂尼翁星期四说，"讨论尚未完成"。

法阿两国总统在8月底为放宽给予阿尔及利亚人的签证制度开辟了道路，以换取阿尔及尔在打击非法移民方面加强合作。

自从法国将发放给阿尔及利亚的签证数量减半以来，这个问题已经毒害了双边关系，因为法国认为，阿尔及利亚在重新接纳其被法国驱逐的国民方面不够迅速。

天然气

至于天然气，在欧洲的俄罗斯天然气变稀缺的情况下，马克龙8月访问阿尔及利亚时，有法国能源巨头Engie公司总裁凯瑟琳•麦格雷戈(Catherine macGregor)的陪同，令人对阿尔及利亚向法国输送天然气产生了很大期望。

可是，这次法国总统博尔内访问阿尔及利亚，据马提翁宫总理府说，这个问题"不在"访问的议程上。博尔内女士告诉阿尔及利亚媒体TSA，"尽管如此，她希望继续发展法国与阿尔及利亚在这个领域的伙伴关系，特别是在液化天然气方面，并提高其天然气生产能力的效率"。

这次跟随法国总理访问阿尔及利亚的，只有一个大型集团，即赛诺菲，它在阿尔及利亚有一个胰岛素工厂的项目，另有四个中小企业：Générale Energie，计划建立一个回收和加工橄榄核的工厂；Infinite Orbits，有一个阿尔及利亚首颗微型卫星项目；Neo-Eco，致力于处理石棉等废弃物，以及专门从事谷物加工的Avri公司。

负责国际投资的法国公共机构"法国商业"则率领几十家法国公司参加一个法国-阿尔及利亚商业论坛，该论坛将于周一由两位总理主持开幕式。

此外，法国总理此次访问阿尔及利亚的另一重点是“青年”，博尔内女士定于周一在阿尔及尔的法国高中与那里的青年会面，然后在法国大使馆与阿尔及利亚民间社会的代表见面。

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