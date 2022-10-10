俄军从白俄罗斯发射伊朗无人机攻击乌克兰

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯周一（10月10日）对乌克兰许多城市发动袭击，除了导弹之外，俄军还用伊朗攻击型无人机打击乌克兰境内目标，而这些无人机是从白俄罗斯和克里米亚发射的。

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乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯周一对乌克兰的“能源基础设施”发动了轰炸，他列举了“数十枚导弹”和使用“伊朗无人机”攻击的地点。

泽连斯基说，俄军用几十枚导弹和伊朗沙赫德（Shahed-136）无人机从北到南和从东到西打击乌克兰。受影响的城市除了首都基辅，还有赫梅利尼茨基、利沃夫、第聂伯罗、文尼察、扎波里贾、苏米、哈尔科夫和耶托米尔等地...。

乌克兰总参谋部周一表示，俄罗斯今天对乌克兰大部地区进行导弹袭击和空中轰炸，并从白俄罗斯和克里米亚发射伊朗攻击型无人机打击乌克兰。

乌克兰军方在脸书上说："敌人使用的伊朗的Shahed-136型无人机，这些无人机是从白俄罗斯和暂时被占领的克里米亚"发射的。乌克兰军方还说，其中的9架已被摧毁。

乌克兰总统泽连斯基今天在社交网络发布的一段视频中指控莫斯科当局说："他们想要恐慌和混乱，他们想要破坏能源系统"。

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