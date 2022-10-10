美对华晶片新规已成鹰派共识 彭博社引述分析师报导：没有可能和解

晶片

拜登政府新推出的对中国科技出口限制，可能广泛削弱中国在许多经济领域的发展能力，从半导体及超级电脑，乃至监控系统及先进武器，分析师认为已没有和解可能性。

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彭博社和中央社报道指出，美国商务部7日公布影响范围甚广的新规定，限制向中国客户出售半导体及晶片生产设备，这对中国试图建构本土晶片产业的基础造成衝击。

美国商务部也新增31家中国机构至“未经核实清单”（Unverified List, UVL）中，包括长江存储科技公司及中国主要晶片设备商北方华创的一家子公司，严格限制这些公司购买海外科技的能力。

半导体产业分析机构SemiAnalysis首席分析师巴特尔（Dylan Patel）指出，美中两国现在已正式进入“经济战”。

巴特尔估计，这些限制可能使全球科技和工业贸易减少数千亿美元。他表示：“这是美国为阻止中国发展本土科技能力而祭出的保护手段。这是美国的反击，表明他们会反击。”

经济谘询公司龙洲经讯（GaveKal Dragonomics）科技分析师王丹（Dan Wang）写道：“这些规定是美国对中政策方向的讯号：现在已经形成了相当鹰派的共识。”

中国芯谋研究首席分析师顾文军则在网路评论写道：“当前现实是，美国已经铁了心地把晶片作为遏制中国的工具，无所不用其极，不达目的决不罢休，已没有任何和解的可能。”

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