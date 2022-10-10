【视频】俄罗斯大规模轰炸乌克兰基辅等城市 欧盟法国谴责“战争罪”

乌克兰/俄罗斯

克里米亚大桥被部分摧毁的两天后，俄罗斯周一（10月10号）对乌克兰首都基辅等城市发动致命袭击。

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乌克兰警方表示，在周一上午俄罗斯对乌克兰的大规模打击中，至少有10人死亡，另有60人受伤。 "他们正试图摧毁我们所有人，将我们从地球上抹去，"泽伦斯基在社交网络上作出反应，呼吁法国和德国对俄罗斯作出 "强硬 "回应。

欧盟称俄罗斯对平民的攻击是 "战争罪"，责任人将被 "追究"，并呼吁白俄罗斯 "不要成为俄罗斯野蛮侵略的一方"。柏林宣布，七国集团领导人和乌克兰总统泽伦斯基将于周二14:00（格林尼治标准时间12:00）举行虚拟紧急会议。

俄罗斯总统普京在其安全委员会的一次会议上说，俄罗斯已经针对克里米亚大桥上的 "恐怖 "袭击，发起了 "针对乌克兰能源、军事和通信基础设施 "的 "大规模 "轰炸行动。他承诺对乌克兰对俄罗斯的进一步攻击进行 "严厉 "报复。俄罗斯国防部说，这些打击 "实现了他们的目标"。

俄罗斯第二号安全委员会成员、前总统德米特里-梅德韦杰夫说，对乌克兰的大规模打击只是 "第一集"，呼吁 "彻底瓦解 "乌克兰的政治权力。

欧盟外交事物负责人博雷尔的发言人彼得-斯塔诺说，俄罗斯周一对乌克兰平民的袭击构成了 "战争罪"，其责任人将被 "追究"。他说："这是一个新的升级，是绝对不可接受的。”而"这些野蛮的攻击表明，俄罗斯正在选择对平民进行狂轰滥炸的战术。”，他认为： "这是违反国际人道主义法的事情，相当于战争罪。 ”他警告说："像往常一样，在这种情况下，欧洲联盟回顾说，所有责任人都将被追究责任。”

博雷尔说他对爆炸事件 "深感震惊"。他在推特上说："这种行为在21世纪没有任何地位。我以最强烈的措辞谴责他们。我们站在乌克兰一边。"欧盟的额外军事支持正在进行中。”

欧盟已经从欧洲和平基金中发放了25亿欧元，这是一个由成员国设立和管理的基金，用于偿还从国家库存中取出并交付给乌克兰的武器和弹药。双边援助补充了欧盟的军事支持。

法国外长凯瑟琳-科隆纳周一在其推特账户上谴责俄罗斯对乌克兰的打击是一种 "战争罪"。

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