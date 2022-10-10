马克龙极为担忧乌克兰遭轰炸 承诺增加对基辅军事援助

法国/乌克兰/俄罗斯

法国总统埃马纽埃尔-马克龙对俄罗斯周一轰炸乌克兰众多城市表示"极为担忧"。他与乌克兰总统泽连斯基紧急通话，并承诺增加对乌克兰的军事援助。

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法国总统府强调，法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基以及"欧洲和七国集团伙伴""保持着密切联系"。

马克龙上周五证实，除了已交付的18门凯撒炮之外，法国正在考虑向乌克兰增派6门凯撒炮。这些射程40公里的155毫米凯撒炮是法国炮兵的旗舰。

将交付给乌克兰的这六门新凯撒将从丹麦的订单中抽取。马克龙当时说，这方面的讨论正在与哥本哈根进行最后的确认。

据法新社说，除18门凯撒大炮之外，法国已向乌克兰提供了反坦克系统，防空导弹、前线装甲车（FAV）、燃料、夜视镜等设备和大约15门155毫米TRF1的牵引炮。

此外，巴黎正在研究向基辅提供20辆堡垒装甲车的可能性。

俄罗斯今天周一对乌克兰进行了致命炮击，俄罗斯总统普京周一在其安全委员会会议上说，俄罗斯已针对克里米亚大桥的"恐怖"袭击，发起了"针对乌克兰能源、军事和通信基础设施的大规模"轰炸行动。他承诺对乌克兰的进一步攻击进行"严厉"报复。俄罗斯国防部说，这些打击"实现了他们的目标"。

周日，普京指责乌克兰组织了周六摧毁克里米亚部分桥梁的爆炸事件。2018年，他为这座连接2014年被其吞并的克里米亚和俄罗斯领土的大桥举行了落成典礼。

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