2022年诺贝尔经济学奖奖励包括美联储前主席本·伯南克在内三位美国学者

诺贝尔奖/经济

诺贝尔奖评委宣布将2022年年度经济学奖授予三位美籍经济学家，他们分别是美联储前主席本·伯南克（ BenS. Bernanke）、芝加哥大学的道格拉斯·戴蒙（Douglas W. Diamond）和华盛顿大学的菲利普·戴博维格（Philip H. Dybvig），奖励他们在有关银行与金融危机上所作出的工作。

广告 继续浏览后续

诺贝尔评委刚刚宣布的得奖者名单或许令许多人大跌眼镜，这三位获奖者均未出现在此前媒体推出的得奖呼声最高的经济学者的名单上，甚至与观察人士的预测方向完全相反。

瑞典林奈大学的专家Hubert Fromlet教授此前预测说，在全球通胀浪潮和欧洲能源危机的背景下，诺贝尔委员会应该远离货币政策专家。因为货币政策屡屡失败，专家的预估往往与现实完全相悖。他认为研究劳工待遇的美国女学者克劳迪娅-戈尔丁（Claudia Goldin）是热门人选，因为到目前为止，在总共89位获奖者中，只有两位女性获奖。"戈尔丁是一位历史学家，她是一位劳动经济学家，她研究过劳动力市场中的妇女，研究过男女之间的工资差距，但也研究过经济事务中的教育价值。

评论普遍看好一些女经济学家，其他被提名的包括劳工经济学家，比利时人玛丽安-贝特朗（Marianne Bertrand），美籍加拿大人珍妮特-库里（Janet Currie），美国人安妮-克鲁格（Anne Krueger）。当然，法国经济学家，《21世纪的资本》的作者托马斯-皮凯蒂 Thomas Piketty近年来年年都出现在可能获奖者的名单上。

诺贝尔经济学奖并不是严格意义上的诺贝尔奖，因为该奖项并不是诺贝尔本人所设。

1895年，瑞典化学家和工业家、炸药发明者阿尔弗雷德-诺贝尔将其大部分巨额财富（3100万瑞典克朗，相当于今天的2.3亿欧元）遗赠给一个基金，旨在奖励那些在医学、物理学、化学、文学和和平领域 "在过去一年中为人类做出最大贡献的人"。

但是，经济学没有包括在最初的名单中。直到1968年，瑞典中央银行行长才与诺贝尔基金会和已经负责颁发物理学和化学奖的瑞典皇家科学院达成协议，建议为该机构的三百年纪念日设立这一奖项。它与其他作品一起出现在诺贝尔官方网站上。但它的确切名称是 "纪念阿尔弗雷德-诺贝尔的瑞典中央银行经济科学奖"。

诺贝尔经济学奖 "自1969年开始颁发，由瑞典国王在12月10日，即阿尔弗雷德-诺贝尔逝世周年纪念日，在与其他奖项相同的仪式上颁发。获奖者都获得了相同的捐赠，金额为900万瑞典克朗（约87万欧元）。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅