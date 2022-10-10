G7明将紧急讨论乌克兰事态

G7/乌克兰

在俄罗斯10月10日大规模致命轰炸乌克兰之后，柏林宣布，七国集团领导人和乌克兰总统泽连斯基将于周二14:00（国际标准时间12:00）举行紧急虚拟会议，讨论乌克兰事态。

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俄罗斯今天周一对乌克兰进行了致命空袭，数月来，在遭到俄罗斯入侵后，乌克兰得到规模空前的盟友向其保证提供支持。

乌克兰总统泽连斯基今天在社交网络上呼吁法国和德国对俄罗斯作出"强硬"的回应。他指控俄罗斯的轰炸说，"他们正试图摧毁我们所有人，将我们从地球上抹去"。

法国总统马克龙周一上午与乌克兰总统泽连斯基紧急通话，对俄罗斯当天上午轰炸乌克兰众多城市表示"极为担忧"，并承诺增加对乌克兰的军事援助。

据巴黎爱丽舍宫今天表示，法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基，及"欧洲和七国集团伙伴"正在"保持着密切联系"。

英国外交大臣詹姆斯-克莱弗利（James Cleverly）谴责这场轰炸是“不可接受的”，并说，他已向乌克兰外长库列巴保证伦敦向基辅提供"道义的和具体的支持"。

乌克兰外长库列巴已中断其非洲之行，目前正与乌克兰的合作伙伴“不断接触”，协调对俄罗斯这场袭击进行“果断应对”。

法新社说，俄罗斯今天的轰炸，正值俄罗斯自9月初以来在乌克兰遭受一系列挫折，在该国南部和东北部都失去了阵地。

俄罗斯总统弗拉基米尔-普京周一在其安全委员会的一次会议上说，俄罗斯已针对克里米亚大桥的"恐怖"袭击，发起了"针对乌克兰能源、军事和通信基础设施"的"大规模 "轰炸行动。他承诺对乌克兰的进一步攻击进行"严厉"报复。俄罗斯国防部说，这些打击"实现了他们的目标"。

周日，普京指责乌克兰组织了摧毁克里米亚部分桥梁的爆炸事件。他在2018年为该桥举行了落成典礼，这座跨国刻赤海的桥梁连接2014年被俄罗斯吞并的克里米亚和俄罗斯领土。

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