世界七大工业国集团警告：如果俄罗斯胆敢动用核武将遭遇严重后果

核威胁

世界七大工业国集团（G7）领袖10月11日举行线上会议商讨乌克兰情势后发布声明，承诺持续大力支持乌克兰对抗俄罗斯入侵。他们并警告，如果俄国胆敢动用核武将遭遇严重后果。

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中央社报道，七国集团领袖批评俄国“不负责任的核子口水战”，他们说：“我们强烈谴责俄国升高局势的行动，包括局部动员后备部队，以及发动不负责任的核子口水战，这已使得全球和平与稳定面临危险。我们要重申，俄罗斯任何使用化学、生物或核子武器的行径将遭到严重后果。”

七国集团领袖在联合声明中说：“我们将继续提供财政、人道、军事、外交和法律援助，并将坚定与乌克兰站在一起，不论需要多久时间。”

声明又说：“我们再度向泽连斯基总统保证，我们的承诺坚定不移，将提供乌克兰所需援助，维护其主权与领土完整。”

这项声明谴责俄罗斯近日对乌克兰的导弹攻击，并指出这种对平民百姓的攻击已构成战争罪行。声明说：“我们将对普京总统和其他应负责任者究责。”

泽连斯基在会中说，俄国总统普京对乌克兰各地城市大举空袭两天后，仍有“升高行动的空间”，这“对我们全都是个威胁”，因此他呼吁西方盟国协助乌克兰强化防空系统。

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