乌克兰：俄罗斯大轰炸的死亡人数升至19人 105人受伤

乌克兰/俄罗斯

俄军向乌克兰发射了84枚巡航导弹和24架无人机。图为基辅的一栋住宅楼2022年10月10日。

乌克兰当局周二公布，俄罗斯周一（10月10日）轰炸乌克兰许多城市造成的死亡人数升至19人。乌克兰在联合国大会指控俄罗斯是“恐怖主义国家”。

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乌克兰国家紧急事务局今天在电报群上全部："根据初步数据，有19人死亡，105人受伤"。此前周一晚间公布的死亡人数为14人。

据同一消息来源称，在袭击发生后，乌克兰全国仍有300多个地区没有电力供应，俄罗斯的这些袭击特别针对发电站。

今天周二上午，乌克兰南部城镇扎波罗热再次遭到俄罗斯的导弹袭击，该镇最近几周一直受到俄罗斯的炮击。据乌克兰国家应急部门称，12枚S-300导弹击中了当地"民用"基础设施，造成一人死亡。

远离前线的乌克兰西部能源设施周二也遭轰炸，利沃夫市政厅表示，该市被剥夺了30%的电力。

俄罗斯国防部周二宣布俄军对乌克兰的军事目标和电力设施进行了新的"大规模"打击。该部发言人伊戈尔-科纳申科夫说："今天，俄罗斯武装部队继续从陆地和海上基地用远程高精度武器对乌克兰的军事地点和电力设施进行大规模打击"。他保证说，所有目标都被击中。

乌克兰总理丹尼斯-什米加尔（Denis Chmygal）表示，除首都基辅之外，8个地区的11个主要基础设施遭到了破坏。乌克兰并宣布，由于俄罗斯的轰炸，它将停止向欧洲出口电力，而断电影响到许多地区。

俄罗斯总统普京以上周六克里米亚大桥被炸来为他周一对乌克兰的大规模轰炸做辩护。克里米亚是2014年被莫斯科吞并的乌克兰半岛。

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