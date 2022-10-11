五名法国人被伊朗关押 巴黎要求立即放人

法国/伊朗

目前有5名法国国民被关押在伊朗，尽管直到现在只有4人被巴黎正式确认。法国外长科隆纳表示，她再次要求德黑兰立即放人。

广告 继续浏览后续

法国外长卡特琳-科隆纳10月11日在法国公共广播电台说："今天下午我将再次向伊朗外长要求立即释放所有伊朗关押的我们的同胞，目前有5个人。

据法新社说，到目前为止，巴黎正式确认4名法国国民在伊朗被拘押：法籍伊朗裔研究员阿法丽巴-阿德尔哈（Fariba Adelkhah）她于2019年6月被捕，以破坏国家安全罪被判5年监禁；本杰明-布利耶（Benjamin Brière）他于2020年5月被捕，因间谍罪被判处8年零8个月监禁；另外两名工会成员塞西尔-科勒（Cecile Kohler）和雅克-帕里斯（Jacques Paris）他们在去年5月被捕。

第5名被拘押的法国人据称是德黑兰在10月初宣布逮捕的9名外国人之一。他应该是马赫萨-阿米尼死后震动伊朗全国抗议浪潮中的一员。但巴黎尚未证确认此人身份。

上周，德黑兰当局发布了一段视频，作为两名法国工会成员塞西尔-科勒和雅克-帕里斯的"供认"，此举引起巴黎的强烈反应，法国外交部谴责这是"卑鄙的排演"，并首次提到"国家人质"。

法国外交部上周五呼吁在伊朗的法国国民"尽快离开该国，因为他们面临被任意拘留的风险"。

目前有20多名西方国家的国民，其中大部分是双重国籍的人，在伊朗被拘留或被禁离境。非政府组织谴责这种做法是为获得“外国势力”的“妥协让步”而采取的“人质政策”。

法国外长科隆纳还表示，欧盟已经同意对伊朗镇压负有责任的人进行制裁。她说，欧盟昨天就技术团队层面的一揽子制裁方案达成了一致，将在下周一的部长级会议和下周稍晚的欧洲理事会上得到批准"。至于制裁内容，她上周提到对那些镇压的责任人实行"资产冻结和旅行禁令"。

尽管马赫萨-阿米尼(Mahsa Amini)之死引发的抗议活动受到致命镇压，但抗议运动在伊朗许多地方继续有增无减。近四周前，22岁的库尔德女子阿米尼因戴头巾露出头发被道德警察逮捕后死亡。据非政府组织称，自9月16日以来，对抗议活动的镇压已造成至少95人死亡。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅