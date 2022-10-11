俄罗斯称对乌克兰进行新一轮大规模打击

乌克兰/俄罗斯

G7紧急会议之前，俄罗斯10月11日周二声称对乌克兰基础设施进行了新的"大规模"打击行动，前一天，俄军大规模轰炸乌克兰诸多城市，引发西方的强烈抗议。

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乌克兰总统泽连斯基参加周二格林尼治标准时间12:00开始的七国集团紧急视频会议，讨论俄罗斯的攻势。

周二上午在G7会议之前，俄罗斯继续向乌克兰开火，打击了远离前线的乌克兰西部能源设施。利沃夫市政厅表示，该市被剥夺了30%的电力。

距离前线不远的乌南市镇扎波罗热，最近几周受到俄罗斯的轰炸，据乌克兰当局称，该镇今天周二，被12枚S-300型导弹击中，这些导弹落在"民用"基础设施上，造成一人死亡。

俄罗斯国防部表示，它很高兴这些针对"军事指挥目标和乌克兰能源系统"的"大规模打击"已经"命中其目标"。

法新社今天周二发自基辅的报道说，基辅的警报声上午连续响了五个多小时，但与周一不同的是，没有导弹落在这里。

该报道说，今天俄军对乌克兰炮击的规模暂时小一些。昨天数十枚导弹、火箭和无人机向乌克兰倾泻而下，以报复被普京称为的"恐怖主义"袭击。周六那次袭击部分摧毁了连接俄罗斯和2014年被吞并的乌克兰克里米亚高架桥。

那座具有高度象征意义的战略桥梁，被莫斯科用于为乌克兰南部的俄军提供补给。基辅的部队正在那里进行反攻。

停电

俄罗斯对乌克兰的炮击目标是军事、能源和通信基础设施，但也袭击了纯粹民用场所，如一所大学、一个游乐场、公园和市中心的一座人行桥。乌克兰最新统计的死亡人数为19人，105人受伤。

乌克兰全国有300多个地方仍然没有电。首都基辅的电力运营商DTEK宣布，由于电力不足，"从周二开始"各个地区将定期停电，目前正值冬季来临，乌克兰人担心供水、暖气和电力短缺。

国际原子能机构（IAEA）负责人拉斐尔-格罗西将与普京会面，讨论乌克兰扎波罗热核电站的安全问题，俄罗斯自3月以来占领了该电站，并在9月底宣称吞并乌克兰的四个地区，包括将这座核电站占为己有。

几个月来，俄罗斯人和乌克兰人相互指责对方冒着核事故的风险向该地区开火。

土耳其外长梅夫吕特·恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu ）呼吁交战双方"尽快"实现停火。一名土耳其官员周二告诉法新社，土耳其总统埃尔多安将于周三在哈萨克斯坦首都举行的地区峰会期间在阿斯塔纳与普京会面。

当天唯一的俄乌事态发展是基辅宣布已找到62名士兵的尸体，其中一些人是今年7月俄控区奥列尼夫卡（Olenivka）监狱臭名昭著袭击事件的受害者。莫斯科和基辅互相指责对方制造了那次造成数十人死亡的轰炸事件。

西方在周一俄罗斯轰炸乌克兰事件后重申了对基辅的支持，乔-拜登承诺提供防空"先进系统"，德国也是如此。

欧盟指出这起轰炸对平民目标的打击构成了"战争罪"。联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯谴责俄罗斯的轰炸是"不可接受的升级"。

乌克兰总统泽连斯基强调说，乌克兰“不会被吓倒"。

普京周日指责乌克兰组织了摧毁一部分成本高昂的克里米亚大桥的爆炸行动。基辅既没有承认也没有否认参与。

对该桥的袭击发生在最近由西方武器供应支持的乌克兰军队在该国东北部、东部和南部对俄军造成一系列军事挫折之后。

作为其困境的一个标志，弗拉基米尔-普京在9月下令动员数十万预备役军人，这一决定激起了俄罗斯人大规模离国。

白俄罗斯威胁

周一，普京承诺在乌克兰进一步攻击俄罗斯的情况下进行进一步的"严厉"报复，但没有重复他9月份威胁要使用核武器。

作为莫斯科在这场战争中的唯一盟友，白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科在不向乌克兰派兵的同时，指责基辅准备攻击他的国家，并宣布部署俄罗斯-白俄罗斯部队，但没有说明其位置。

周二，明斯克保证这支联合部队是"纯防御性的"。白俄罗斯将其领土借给俄罗斯军队，以供其在2月入侵乌克兰。

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