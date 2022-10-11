法国宣布将加强在北约东翼的军事存在

国际/法国/乌克兰战争

2022年10月11日;一艘俄罗斯军舰向乌克兰的一个目标发射了一枚巡航导弹。这是俄罗斯国防部新闻处发布的照片。

在乌克兰战争于本周初经历了新的升级之后，法国将在未来几周加强其在北约东翼的军事存在，增派配备坦克和装甲车的部队。

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法新社报道，法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔努（Sébastien Lecornu）周二在法国参议院国防委员会的听证会上表示说，“鉴于北约东翼的局势，鉴于在这场由俄罗斯发动的战争中乌克兰战斗的暴力程度，共和国总统（马克龙）决定提高我们在欧洲东翼的防御态势”。

法新社指出，在法国做出这一宣布之前，俄罗斯军队“针对平民和民用基础设施”进行了两天的猛烈炮击。乌克兰总统泽连斯基周二指责说，俄罗斯军队在乌克兰对平民和民用基础设施进行了两天的猛烈炮击，并说普京仍然有让轰炸“升级”的手段。

法国国防部长周二还宣布，作为北约在罗马尼亚执行任务的框架国家，目前有350名法国士兵在罗马尼亚，和这350名法国士兵并肩执行任务的，还有比利时和荷兰人，法国打算在未来几个星期内在罗马尼亚再部署十几辆步兵装甲车和十几辆勒克莱尔坦克。

一位军方消息人士称，巴黎准备在11月就将在当地的军力增加一倍。国防部长最近曾说，如果需要的话，法国将会把军力提升到旅级的能力。

法国国防部长还补充说，法国还将继续加强在立陶宛和爱沙尼亚的防御力量。

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