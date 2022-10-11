法国警告白俄罗斯不要加入乌克兰战争

法国/白俄罗斯/乌克兰

法国外长科隆纳周二警告白俄罗斯"最好不要加入乌克兰战争"，她并提出了制裁白俄罗斯的可能性。

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法国外长凯瑟琳-科隆纳今天10月11日在法国国内电台（France Inter）的节目中表示，（白俄罗斯）问题肯定会被列入七国集团今天周二的讨论议程。

昨天周一，白俄罗斯总统卢卡申科指控波兰、立陶宛和乌克兰准备在白俄罗斯进行"恐怖"袭击和"暴动"，并宣布与俄罗斯盟友建立一支联合军事部队，引起人们对其直接干预乌克兰冲突的担忧。

法国外长科隆纳说，明斯克"最好不要参战"。"必须给这个国家一个警告。她还说："对俄罗斯在乌克兰的战争的任何进一步支持，都将导致受到进一步的制裁"。她回顾说，白俄罗斯已经受到了制裁。

明斯克是莫斯科的盟友，白俄罗斯已将其领土借给莫斯科用于对乌克兰的进攻，但白罗斯军队迄今没有参与在乌克兰境内的战斗。

昨天俄军从白俄罗斯境内发射“伊朗无人机”攻击乌克兰的基础设施，其中9架被乌克兰军队击落。

乌克兰总统泽连斯基周二在与G7领导人举行的视频会议上，指责莫斯科正试图将白俄罗斯直接拖入这场战争，并呼吁 "在乌克兰和白俄罗斯边境派驻一个国际观察员特派团，监测那里的安全局势"。

泽连斯基重申，乌克兰没有计划也不打算对白俄罗斯采取任何军事行动。

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