拜登：普京就侵占乌克兰作出严重误判，他犯了战争罪

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美国总统拜登（Joe Biden）在有线电视新闻网（CNN）10月11日播出的专访中表示，他相信俄罗斯总统普京是一个“理性的行为者”。拜登指出，但普京严重误判了入侵乌克兰并镇压乌克兰人民的能力。

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拜登上周在一个民主党筹款活动上警告说，核“大决战”发生的风险处于1962年古巴导弹危机以来的最高水平。他在周二播出的采访中表示，来自俄罗斯的威胁可能导致灾难性的“错误”和“误判”，即使他拒绝说明如果普京在乌克兰战场上使用战术核武器后，美国将如何具体应对。

CNN主持人塔珀（Jake Tapper）在采访中问道：“您认为普京是一个理性的行为者吗？”拜登回答说：“我认为他是一个理性的行为者，他严重误判了”。

拜登说：“我认为普京以为，你可能记得，我指的是俄罗斯要入侵时，所有那些10万或更多的军队部署在（俄乌边界），没有人相信他要入侵乌克兰。”

拜登补充说：“你听听普京是怎么说的。如果你听他在做出那个决定（入侵）后的讲话，他谈到了他需要成为俄罗斯的领导人的整个想法，即统一所有说俄语的人的领导人。我的意思是，我只是认为这是不理性的。”

拜登还提到：“我认为普京以为他会受到（乌克兰人）张开双臂的欢迎，那里一直是‘俄罗斯母亲’的家，在基辅，他将受到欢迎，我认为他只是完全误判了。”

当被问及他是否会在下个月在印尼举行的二十国集团峰会上与普京会面时，拜登表示，他认为没有充分的理由与普京坐下来谈。拜登说：“这将取决于他具体想谈什么”。拜登补充说，如果普京想讨论被俄方扣押的美国篮球明星布兰妮·格里纳，那么他将愿意对话。

拜登说：“但你看，他（普京）的行为非常野蛮，他的行为非常野蛮，我认为他犯了战争罪。所以我不，我不认为现在有任何理由与他见面”。随着俄罗斯的克里米亚大桥遇袭，公路桥桥体部分坍塌，俄军随后发起了自2月底入侵以来最猛烈的一次轰炸行动，并造成乌克兰全国各地至少有19人死亡，100多人受伤。

此外，拜登上周警告说，核“大决战”的风险处于古巴导弹危机以来的最高点，引发多方关注。他在采访中向记者塔珀澄清表示，不相信普京最终会采取这一步骤。当被塔珀问及普京是否会使用战术核武器时，拜登说：“我认为他不会（这样做）”。

拜登补充说：“我认为他（普京）谈论这个问题是不负责任的，一个世界上最大的核国家之一的世界领导人说他可能在乌克兰使用战术核武器”。拜登强调，即使普京是在威胁也有破坏稳定的作用，并警告说可能会出现误判。

拜登说：“我当时要说的是，它可能导致一个可怕的结果；并不是因为有人打算把它变成一场世界大战或任何东西，而是一旦你使用核武器，可能会出现的错误，计算错误，谁知道会发生什么。”

拜登表示：“事实上，普京不能继续肆无忌惮地谈论使用战术核武器，好像那是一件理性的事情”。拜登补充说：“错误会犯。而误判可能发生，没有人能确定会发生什么，并可能以（核）大决战告终。”

拜登在采访中拒绝透露如果普京落实其核威胁，美方将如何反应。但他说，五角大楼已经积极制定了应急措施，以应对这种情况的发生。

塔珀问道：“美国和北约的红线是什么，你是否指示五角大楼和其他机构，如果他真的使用战术核武器，或者如果他轰炸乌克兰的扎波罗热核电站或任何类似的事情，将作出何种反应？”

拜登回答说：“这方面一直有讨论，但我不打算谈这个。如果我谈论我们会或不会做什么，那是不负责任的”。当被问及他是否已经要求美国国防部对可能出现的情况进行兵棋推演时，拜登说：“五角大楼不需要被要求（就已经在作准备了）”。

拜登在采访中还谈到，他认为在沙特与俄罗斯合作削减石油产量之后，是时候重新思考美国与沙特的关系了。拜登说：“我在（衡量后果的）这个过程中，当众议院和参议院复会时，他们将不得不——他们（沙特）与俄罗斯所做的事情将有一些后果。”

针对外界认为沙特作出石油减产的这一决定使他颜面受损，拜登说：“让我们直说吧，我为什么要去（沙特），我不是为了石油，我是为了我们（向沙特等国）确保我们不会离中东而去。”

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