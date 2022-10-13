博雷利：若普京对乌使用核武器，俄军将被西方的军事反应消灭

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欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在10月13日的一次讲话中警告莫斯科，如果俄总统普京对乌克兰使用核武器，俄军将被西方的常规军事反应所“消灭”。

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博雷利周四在比利时布鲁日出席了由其领导的部门——欧盟对外行动署（EEAS）发起的欧洲外交学院试点项目的开幕仪式。博雷利当天向新晋欧洲青年外交官们讲话时谈到：“正如外交官们所说的那样，一位外交官告诉我：‘在外交方面，你必须说实话。你不能撒谎——嗯，从形式上讲，你不能撒谎。你必须说真话。你必须只说真话，但不说全部的真话’。但是，如果我们想坦率和诚实地接触，讨论真正的问题并寻找解决方案，那么你就必须说出所有的真相——但我们以后会这样做。”

博雷利说：“今天，只是让我告诉你们，我很高兴参加可以说是，你们所说的‘创世的时刻’，成为‘创世中的一员’。‘亲历创世’是最有名的外交官之一乔治·肯南多年前说的一些话——写在乔治·肯南的回忆录中。而这些回忆录仍然被认为是战后美国政策框架的最佳内部描述，战后，我是指第二次世界大战后。”

博雷利说：“现如今，我们肯定已经告别了冷战和后冷战（时期）。后冷战已经随着乌克兰战争，随着俄罗斯对乌克兰的侵略而结束。而我们当然也生活在一个新世界的‘创世时刻’。因为这场战争正在改变很多东西，当然它也在改变欧盟。这场战争将创造一个不同的欧盟，从不同的角度来看。”

博雷利在讲话中谈到：“我们正处在一个创世的时刻。我们生活在一个权力政治的世界里。我们所捍卫的基于规则的体系受到前所未有的挑战，我们的相互依存关系，这本来是一件好事，可以防止战争——现在正在被武器化。那么，基于规则的体系，在这里我们出现了普京说谁来决定哪些属于这些规则的情况，直接挑战这个体系。”

博雷利提及：“感谢上帝，这个体系昨天在联合国的投票中反应非常好，有140多个国家反对非法吞并，强迫吞并乌克兰的一部分进入俄罗斯联邦。我们很高兴，我也很高兴看到这一结果。这背后有很多工作，为了确保我们超过140（国家支持决议的）线——这是第一次投票的结果，我们与许多人进行了大量的接触。”

博雷利补充说：“但如果我可以说，即使有分流我也不得不说，我很担心，因为有太多的弃权票了。当国际社会或多或少有20%的国家决定不支持或不否定俄罗斯的吞并——对我来说，这太多了。”

对联大的这一表决结果，博雷利说：“我们必须继续做我们的外交工作，以使人信服。我知道，外交是关于价值观的，也是关于利益的。而在这些弃权票中，有很多是关于利益的计算：‘不，我不能对俄罗斯投反对票，因为我太依赖俄罗斯了’。这不仅仅是一个被说服的问题，这是一个利益计算的问题，这就是生活。每个人都会这样做。我们也是。但是（有）太多的弃权票。”

博雷利说：“我们必须继续开展外交工作，以使世界更清楚地拒绝他（普京）对乌克兰的战争，正如我所说的正在改变欧洲，因为它正在向全世界发出冲击波，造成与高能源价格、高食品价格有关的挑战，但我可以告诉你们，在非洲和亚洲的其他国家，情况更糟糕。”

与此同时，博雷利提到：“然后，还有核威胁，普京说他不是在虚张声势。好吧，他无法承担虚张声势。必须明确的是，支持乌克兰的各方、欧盟和其成员国，以及美国和北约也不是在虚张声势。对乌克兰的任何核攻击都会造成一种回应，不是核回应，而是来自军事方面的强大回应，俄罗斯军队将被消灭，普京本不应该虚张声势”。博雷利强调：“这是历史上的一个严肃时刻，我们必须展示我们的团结，我们的力量和我们的决心——完全的决心。”

值得一提的是，博雷利周四还在布鲁塞尔出席了北约成员国国防部长会议。他在会前向媒体表示：“从我们对乌克兰的支持来看，我将告知北约成员国，我们将批准，我希望下周一在卢森堡我们对乌克兰武装部队的新一批军事支持。它将从（欧盟）欧洲和平基金的资源中达到30多亿欧元。此外，（我将通知他们）关于建立一个（欧盟）军事训练团以支持乌克兰军队。”

博雷利表示：“目前，当普京正在加强升级时，我们必须继续坚定地支持乌克兰，需要多少就支持多少，需要多久就支持多久。我们将继续提供军事支持，以面对俄罗斯的任何形式的军事攻击，任何战争的升级。我们希望尽快寻求这场战争的外交解决方案。但我们将坚决面对，并增加对乌克兰的军事支持，以应对来自俄罗斯的任何升级。”

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