朝鲜再试射两枚远程巡航导弹 可用部署战术核武

朝鲜，导弹试射，军备

朝鲜官媒周四（10月13日）报道，朝鲜12日试射了2枚"战略远程巡航导弹"，导弹可用于作战中部署战术核武器，当天朝鲜领导人金正恩在现场指导了发射。

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法新社报道，朝鲜今年以来密集进行了一系列武器试射，加剧了半岛紧张局势，也增加了外界对平壤可能进行2017年以来首次核试验的担忧。

朝鲜官媒朝中社报道，金正恩星期三在现场监督了此次导弹发射，导弹飞越黄海击中了2000公里外的靶标。报道称，该巡航导弹飞行高度远低于普通弹道导弹，更难被发现和拦截。报道说，金正恩对试射结果表示“非常满意”，他评价称试射是对朝鲜战争遏制力的绝对可靠性及战斗力的实践检验和清楚展示，说这是向敌人发出的又一次明确警告，朝鲜的核战斗力已"为一场真正的战争做好了充分准备"。

据朝中社报道，金正恩在周三的试射后强调，朝鲜应 "扩大核战略力量运用空间"， "集中力量坚持不懈地加速强化国家核武能力"。

法新社报道指，联合国并不禁止巡航导弹试验，而与以往不同的是，日本和韩国此次都没有报告朝鲜周三进行了试射。法新社援引韩国国家统一研究院专家洪敏指："这次最新试射显示朝鲜在巡航导弹上运行战术核能力，巡航导弹因其低空飞行的特性，更难被发现，因其可以不规则路线飞行，也更难进行拦截。”

平壤上月修订了其核理论，允许实施先发制人的打击。此外金正恩宣布朝鲜是一个"不可逆转的 "核国家，结束了就其武库进行谈判的任何可能。此后，美日韩加强了联合军演，包括两次在该地区部署美国核动力航母，由此激怒平壤，平壤一贯谴责此类演习是对朝侵略的预演。

据朝中社周一报道，朝鲜作为回应进行 "实战 "演习，模拟打击韩国的港口、机场和军事指挥设施。朝中社的报道称，"担负使用战术核武器的朝鲜军事单位9月25日至10月9日举行军事演习，以验证和评估该国的核威慑和反击能力。” 金正恩也赴现场监督了演习。 朝中社报道还声称，10月4朝鲜向日本海试射的也是一种 "新型中程地对地弹道导弹"。

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