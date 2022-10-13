朔尔茨：普京对乌战争是对自由民主及我们生活方式的十字军东征

德国/俄罗斯/乌克兰

德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）在10月13日播出的一段视频讲话中表示，俄罗斯总统普京对乌克兰的入侵是对他所说的“‘西方集体’的十字军东征”。朔尔茨说：“一直以来，弗拉基米尔·普京和他的帮凶们都非常明确一件事，这场战争不仅仅是关于乌克兰，他们认为针对乌克兰的战争是更广泛的十字军东征的一部分。”

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朔尔茨周四在柏林举行的欧洲社会主义、自由主义和绿色政治家和思想家峰会的视频讲话中指责普京发动了一场“针对我们生活方式的十字军东征”。在俄罗斯导弹和无人机大规模袭击乌克兰民用目标和平民的几天后，朔尔茨的讲话凸显了对普京当局措辞的变化。

朔尔茨说：“他们认为他们对乌克兰的战争是一个更广泛的十字军东征的一部分”。朔尔茨解释说：“一场针对自由民主的十字军东征，一场针对基于自由秩序的规则的十字军东征，一场针对自由和进步的十字军东征。一场针对我们生活方式的十字军东征，一场针对普京所说的‘西方集体’的十字军东征”。

朔尔茨的这次讲话驳斥了普京在2011年所作的比喻，当时他将联合国授权对利比亚采取军事行动的决议比作“中世纪的十字军东征号召”。这些言论受到了严厉的批评，包括时任俄罗斯总统梅德韦杰夫。梅德韦杰夫在普京发表上述言论后向媒体表示：“我认为，我们在评估形势时都要谨慎。无论如何也不应使用会导致文明冲突的措辞，譬如十字军等等，这是不可接受的”。

朔尔茨的此番讲话是在德国周二向乌克兰交付承诺已久的四套IRIS-T防空系统中的第一套之后发表的，乌克兰政府官员称赞该系统开创了“防空的新时代”。朔尔茨在讲话中补充说，德国将在财政、经济以及人道主义和军事需求方面支持乌克兰。他说：“包括重型武器、现代防空系统和坦克，完全可以肯定，我们将继续支持（乌克兰）。”

朔尔茨还呼吁自由民主国家对俄罗斯的侵略表现出统一战线，而不是“沉溺于西格蒙德·弗洛伊德曾称之为‘对小区别的自恋’。”这些评论可能会引起德国邻国的不满，因为欧洲多国领导人最近几天指责柏林在其国内实行天然气价格上限而反对欧盟范围内的价格上限计划，从而破坏了团结。

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）说：“最富有的国家，最强大的欧盟国家正试图利用这场危机为其企业在单一市场上获得竞争优势”。他称：“这不公平，这不是（欧洲）单一市场应该运作的方式。”

周三，德国经济部长哈贝克说，他相信普京破坏欧洲经济秩序的企图将会失败。哈贝克当天在柏林的一个新闻发布会上说：“普京破坏基本经济秩序的企图将会失败，就像他在乌克兰的战场上失败一样。”

同样就俄罗斯问题，朔尔茨周二在出席柏林机械工程峰会时声称，他过去一直知道普京将利用能源作为武器，从而引发了争议。鉴于朔尔茨之前对北溪2号天然气管道项目的认可，这一说法引发了批评。朔尔茨周二在峰会上发言说，普京正在利用能源“作为一种武器”，并补充说“我一直确信他将这样做。”

朔尔茨接着说，这就是为什么他在去年12月担任总理后立即敦促政府部门研究俄罗斯停止向德国供应天然气的可能性。朔尔茨说：“那是在大多数人认为不太可能的时候，但我认为这是可能的”。

朔尔茨称，这使他的政府能够较早的寻找替代供应商。然而，朔尔茨此番晚到的自辩与他公开为来自俄罗斯的天然气供应以及有争议的北溪2号管道进行多次辩护和支持的态度形成鲜明对比。

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