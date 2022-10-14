欧洲和平/俄乌战争
欧洲和平:法军增援罗马尼亚
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面对俄罗斯在乌克兰发起的战事有持续化的风险，法国决定派兵增援罗马尼亚。
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据本台法广RFI法文网今天2022年10月14日星期五报导，法国决定出兵，加强北约东翼的军力。未来几周将把一批装甲运兵车（VBCI）和坦克（chars Leclerc）部署到罗马尼亚。
法国总参谋部发言人Colonel Pierre Gaudillière在接受本台法广RFI记者亚历山大（Alexandre FRANCK）采访时做出如下解释：“当我们部署兵力，这也是想要在数量上和质量上加强已部署力量运作的一个步骤。” 这名发言人还说，当然，法军与东道国罗马尼亚人携手工作。他们接待法方，另外还接待北约的其它国家。尤其是有一支荷兰的支队也在罗马尼亚。
FRANCE; ROUMANIE _Enrobé DESK Nicolas 2022.10.14 v Présentiel Elément Midi Son Extrait C15 L'armée française renforce sa présence en Roumanie
以上是法国军方发言人接受本台RFI法语记者采访时的发言录音片段。
（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）
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