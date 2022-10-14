欧洲和平:法军增援罗马尼亚

欧洲和平/俄乌战争

面对俄罗斯在乌克兰发起的战事有持续化的风险，法国决定派兵增援罗马尼亚。

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RFI Carte Archive / Europe : Roumanie. (illustration) 存档地图 / 欧洲国家 ：罗马尼亚 © RFI Carte Archive

据本台法广RFI法文网今天2022年10月14日星期五报导，法国决定出兵，加强北约东翼的军力。未来几周将把一批装甲运兵车（VBCI）和坦克（chars Leclerc）部署到罗马尼亚。

RFI Image Archive / L'armée française renforce sa présence en Roumanie. Ici, des soldats français inspectent des véhicules militaires sur la base aérienne de Mihail Kogalniceanu, avant la visite du président français Emmanuel Macron, près de Constanta, en Roumanie, le 14 juin 2022. （illustration) REUTERS - POOL / RFI Image Archive

法国总参谋部发言人Colonel Pierre Gaudillière在接受本台法广RFI记者亚历山大（Alexandre FRANCK）采访时做出如下解释：“当我们部署兵力，这也是想要在数量上和质量上加强已部署力量运作的一个步骤。” 这名发言人还说，当然，法军与东道国罗马尼亚人携手工作。他们接待法方，另外还接待北约的其它国家。尤其是有一支荷兰的支队也在罗马尼亚。

FRANCE; ROUMANIE _Enrobé DESK Nicolas 2022.10.14 v Présentiel Elément Midi Son Extrait C15 L'armée française renforce sa présence en Roumanie 尼古拉

以上是法国军方发言人接受本台RFI法语记者采访时的发言录音片段。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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