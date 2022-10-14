马斯克：无法无限期资助乌克兰使用“星链”网络服务

马斯克

伊隆‧马斯克周五（10月14日）表示，由他担任首席执行官的美国太空探索技术公司（SpaceX）不能“无限期”地资助乌克兰的星链（Starlink）互联网服务，以及再向乌克兰提供几千个终端。此前有报导称他的火箭公司要求五角大楼支付这些费用。

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马斯克在推特上说：“美国太空探索技术公司SpaceX不要求收回过去的费用，但也不能无限期地资助现有的系统，‘以及’多送几千个数据用量比一般家庭大100倍的终端”，这是不合理的。”

这位特斯拉（Telsa）的亿万富翁老板说，星链每月花费近2,000万美元，即他所谓的“烧钱”，用于维持乌克兰的卫星服务。他最近说，SpaceX已经花费约8,000万美元在乌克兰启用和支持星链服务。

美国有线电视新闻网（CNN）周四报导，SpaceX上个月致函五角大楼，称其无法继续资助乌克兰的星际链接服务，除非美国军方每月提供数千万美元的帮助，否则它可能不得不停止资助。SpaceX没有回应路透社的评论请求。

在乌克兰互联网服务因俄罗斯入侵而中断后，马斯克于2月底为该国启动星链服务。此后，SpaceX为其提供了数千个终端。

乌克兰副总理米哈伊洛‧费多罗夫（Mykhailo Fedorov）本周表示，俄罗斯上百起巡航导弹袭击后，星链服务帮助恢复了关键地区的能源和通信基础设施。

在10月3日的推文中，马斯克建议乌克兰永久割让克里米亚地区给俄罗斯；在联合国主持下举行新一轮全民投票以决定被俄罗斯控制领土的命运，并建议乌克兰同意保持中立。

马斯克的“和平计划”提议招致乌克兰人的广泛批评，包括乌克兰总统泽连斯基和即将离任的乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）。马斯克本人在周五的一条推文回答说，乌克兰驻德大使本月早些时候告诉他“滚开”。“我们只是遵循他的建议”。

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