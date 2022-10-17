俄军无人机撞基辅市中心大楼 已知3人死亡

俄军轰炸基辅

乌克兰首都基辅等地今天周一再遭俄罗斯轰炸，俄军用“自杀式无人机”袭击了基辅市中心大楼，发出巨大爆炸声，已知3人死亡。该国其他地方也遭到袭击，特别是在南部。

广告 继续浏览后续

今天10月17日凌晨时分，基辅传出一连串爆炸声，空袭警报在第一次爆炸发生前不久已经响起。

一名法新社记者在基辅看到一架无人机撞向一栋大楼，并有两名跪在地上的警察试图用武器将其击落。

乌克兰总统泽连斯基在社交网络说，"整个晚上，以及整个上午，敌人都在恐吓平民百姓。无人机和导弹正在攻击乌克兰。基辅的一栋住宅楼被击中"。

他补充说：“敌人攻击我们的城市，但他们不可能打垮我们”，“占领者将面临法律的惩罚和谴责。而我们将获得胜利”。

基辅的军管部门说，基辅"记录了四次打击"。市中心的“舍甫琴科”区的一栋住宅楼被击中。

之前，基辅市长维塔利-克里琴科在电报群Telegram上说：“根据初步信息，有两个人被压在废墟下”。“有18人被从这栋楼中救出来”。

乌克兰国家铁路局早些时候证实，袭击发生在基辅中央车站"附近"。

乌克兰总统办主任安德烈-叶尔马克称：俄罗斯的攻击是"绝望的"，他呼吁盟友立即提供"更多的武器来保卫乌克兰的天空，并摧毁敌人"。

乌克兰国防部在推特上说："在过去13个小时里，乌克兰军队击落了37架伊朗沙赫德（Shahed-136）无人机和3枚俄罗斯巡航导弹。

在该国南部，乌克兰军方表示，尽管德黑兰否认，但乌军在周日晚上击落了26架沙赫德136无人机，据西方和乌克兰称，这是莫斯科向伊朗购买的无人机。

一周前的10月10日，俄罗斯对基辅和其他乌克兰城市进行了数月未见的大规模轰炸，目标是基础设施，造成至少19人死亡，105人受伤，引起了国际社会的强烈不满。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅