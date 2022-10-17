斯特兰蒂斯汽车集团有可能不再在中国生产

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在巴黎车展上，唐唯实 (Carlos Tavares) 在Jeep Avenger前。

斯特兰蒂斯汽车集团首席执行官周一在巴黎车展上警告：该集团有可能不再在中国生产汽车。

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法新社报道，斯特兰蒂斯（Stellantis）汽车集团的首席执行官唐唯实（Carlos Tavares）周一在巴黎国际汽车展览会上说，该集团未来可能不再在中国生产汽车，这要取决于它与当地合作伙伴谈判的进展情况。

斯特兰蒂斯这家法国-意大利-美国集团已经终止了它在中国生产SUV吉普车的合资企业，它没有能够获得多数股权。

斯特兰蒂斯目前正在与其合作伙伴东风讨论标致和雪铁龙在中国市场上的未来，该集团在世界第一大汽车市场中国市场上从来没有获得过突破，而大众汽车2021年却在中国销售了超过300万辆汽车。

唐唯实周一与媒体召开圆桌会议时表示，“我们的轻资产战略预见了地缘政治局势紧张的可能。”他说，“已经有好几次了，当西方实施制裁时，我们被迫离开某一个国家。（......）我们能够确定中国与世界关系的稳定是得到保障的？”

正在电气化的吉普（Jeep）应该是该集团在中国发展的主要道路之一。斯特兰蒂斯集团拥有14个品牌，其目标是要在2030年让营业额达到200亿欧元。

唐唯实说，“我们继续以非常获利的方式出售在中国境外生产的吉普和阿尔法罗密欧汽车，”但他不排除标致和雪铁龙可能退出中国市场的可能性。

唐唯实强调说，“如果我们的战略彻底落实的话，我们是不需要在中国有工厂的。在一个局势紧张的世界里，我们不需要制造脆弱”。

巴黎车展周一在巴黎开幕，有许多德国或日本制造商没有来参展，但有许多亚洲汽车集团前来参展。长城欧拉（Ora）和比亚迪（BYD）等中国品牌试图通过优惠的价格让其电动汽车进入欧洲市场。

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